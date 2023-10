Lords of the Fallen: Fundorte und Effekte aller Umbral-Augen

Umbral-Augen verbessern eure Umbral-Laterne und euren Charakter in Lords of the Fallen. In diesem Guide zeigen wir euch alle Umbral-Augen, ihre Effekte und wo ihr sie findet.

Wie funktionieren Umbral-Augen in Lords of the Fallen?

Umbral-Augen können bei Molhu in eure Umbral-Laterne eingesetzt werden, um damit verschiedene Bonus-Effekte zu verursachen. Dabei ist es entscheidend, ob ihr sie in die Hauptfassung oder eine Nebenfassung eurer Laterne einsetzt. Um Nebenfassungen zu erhalten, müsst ihr eure Lampe mit vorsintflutlichen Meißeln verbessern.

Wie der Name es schon vermuten lässt, könnt ihr Umbral-Augen nur in Umbral finden. Sie sind in Umbral-Bäuchen versteckt, die ihr mit dem Seelenschinder öffnen müsst. Wir zeigen euch im Folgenden alle Augen, ihre Fundort und Effekte.

Bei Molhu könnt ihr Umbral-Augen in die Haupt- und Nebenfassung eurer Laterne einsetzen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Fundorte und Effekte aller Umbral-Augen

Die Augen sind alle nach den Überresten benannt.

Auge Hauptfassung Nebenfassung Fundort Betrogener Eliard +1 Seelenschinder, +15% Furchtwiderstand 25% verbesserte Heilung in Umbral Vor dem Eingang zum Lehen des eisigen Fluchs. Blinde Agatha Seelenschinder zieht Gegner an das Ziel heran Regeneriert Seelenschinder in Umbral In der Abtei der heiligen Schwestern vor der Kirche mit der Rune von Adyr Dieter Perfekter Block verursacht Schaden +25% Furchtwiderstand Nach dem Aufzug zu Catrin in den Tiefen der Offenbarung Doln Anzapfen verlangsamt Gegner +30% Anzapf-Reichweite Rechts vom großen Tor im Empyreum Ethryg Gegner mit verheerendem Angriff töten erhöht die Gegenstands-Entdeckungsrate +10% Gegenstands-Entdeckungsrate Belohnung von Byrons Quest Vermummter Antuli 8 Sekunden unverwundbar nach dem Übergang zu Umbral -20% geschwächte Gesundheit beim Übergang zu Umbral Nach eurem Sieg gegen den Verwüster und vor eurem Kampf mit dem Lichtschnitter Iorelo, der verfluchte Ritter Seelenschinder betäubt Gegner länger +25% Furchtwiderstand Auf dem Weg vom Glockenraum aus zum Kampf gegen den Widerhall der Behaglichkeit (Glockengegner) Loash Aufgeladene Angriffe werden nicht unterbrochen und erhaltener Schaden ist nur geschwächt -20% geschwächte Gesundheit beim Übergang zu Umbral Am Eingang des Gebäudes auf dem Pfad der Hingabe Verlorener Berescu Gegner anzapfen regeneriert Mana +30% Anzapf-Reichweite Beim Lösen der Umbral-Entität in Burg Bramis, die von einer Feuerhexe bewacht wird Lydia, die betäubte Hexe Fernkampfwaffen nutzen geschwächte Gesundheit, wenn Munition aufgebraucht wurde 25% verbesserte Heilung in Umbral Vor dem Kampf gegen den entzweiten Monarchen in Burg Bramis Marco die Axt Schwache Gegner haben in Umbral Angst vor euch +1 Seelenschinder Tötet den Sensenmann Olleren Seelenschinder trifft einen Bereich +25% Schaden an gegnerischen Seelen Am ebenerdigen Eingang des Turms der Buße Rosamund Ausweichen verursacht geschwächte Gesundheit beim Gegner +15% Regeneration von geschwächter Gesundheit durch Angriffe in Umbral Im Wasser beim Glockenraum Blutiger Pilger Leichte Angriffe verursachen mehr Schaden, aber nur Schwächung +15% Regeneration von geschwächter Gesundheit durch Angriffe in Umbral In Ober-Calrath, nach der zweiten Begegnung mit dem eisernen Reisenden Bleicher Schlächter Verheerender Schlag stellt geschwächte Gesundheit wieder her Regeneriert Seelenschinder in Umbral Auf dem Weg durch das verlassene Moor, nachdem ihr die Umbral-Entität vor dem verstummten Heiligen zerstört habt

