Lords of the Fallen (2023): Die wichtigsten Tipps zum Spiel

Nachfolgend haben wir unsere Tipps zu Lords of the Fallen (2023) zusammengetragen. Das Spiel ist ein komplexes Soulslike, das an der einen oder anderen Stelle eine tiefergehende Erklärung, als sie das Spiel selbst bietet, benötigt. Mit den folgenden Tipps zu Lords of the Fallen kommt ihr leichter durch das Spiel.

Lords of the Fallen Facts

Allgemeine Tipps und Hilfen zu The Lords of the Fallen (2023)

Wart ihr im Tutorial so sehr abgelenkt, dass ihr einige Tipps verpasst habt? Hier findet ihr alle Guides, die euch ganz allgemein durch Lords of the Fallen führen. Wisst ihr zum Beispiel nicht, wie ihr nach Umbral gelangt oder es wieder verlassen könnt, beziehungsweise was diese Welt überhaupt soll?

Braucht ihr Hilfe zum Aufbau einer Multiplayer-Sitzung oder wollt einfach nur wissen, wie ihr alle Achievements freischaltet? Die folgenden Links führen euch zu den wichtigsten allgemeinen Tipps.

Tipps zu eurem Charakter und zur Ausrüstung

Wenn ihr euch nicht sicher seid, welche Klasse am besten zu euch passt oder nicht wisst, wie ihr schnell leveln könnt, dann helfen euch die Tipps in diesem Abschnitt. Die folgenden Guides zeigen euch den richtigen Weg:

Guides zu den NPCs und ihren Quests

In Lords of the Fallen gibt es zahlreiche NPCs, die euch mal schwierigere oder auch ganz leichte Aufgaben geben. Solltet ihr Probleme damit haben, sie zu lösen, dann helfen euch dabei die folgenden Artikel:

Guides zu Items und Sammelgegenständen

Es gibt Spiele, in denen müsst ihr zwei bis drei Items sammeln und könnt sie für alles mögliche nutzen. Bei Lords of the Fallen könnte es passieren, dass euch die Menge an Gegenständen und ihr Nutzen einfach überfordern. Die folgenden Guides helfen euch dabei, die Items im Spiel zu verstehen und zu finden.

Habt ihr zwischendurch Lust, euer Gaming-Wissen unter Beweis zu stellen? Dann versucht euch an diesem Quiz:

10 Gaming-Fragen, die ihr nur beantworten könnt, wenn ihr ein echtes 90er-Kind seid

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.