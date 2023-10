Lords of the Fallen: Heilige Quintessenz finden und Sanguinarix aufwerten

Euer Sanguinarix ist eure wichtigste Heilung in Lords of the Fallen. Um ihn zu verbessern, benötigt ihr heilige Quintessenz. In diesem Guide zeigen wir euch, wo ihr die heiligen Quintessenzen findet und wie sie euren Sanguinarix verbessern.

Sanguinarix in Lords of the Fallen verbessern

Ihr startet das Spiel bereits mit drei Ladungen in eurem Sanguinarix. Sobald ihr die Himmelsrast-Brücke betreten habt, könnt ihr ihn bei Pieta verbessern. Dafür benötigt ihr heilige Quintessenzen. Jede Verbesserung erhöht die Lebensregeneration und manchmal die Anzahl an verfügbaren Ladungen:

(1 Essenz) 4 Ladungen, 20% Regeneration (1 Essenz) 4 Ladungen, 35% Regeneration (1 Essenz) 5 Ladungen, 50% Regeneration (2 Essenz) 5 Ladungen, 65% Regeneration (2 Essenz) 6 Ladungen, 75% Regeneration (2 Essenz) 6 Ladungen, 85% Regeneration (2 Essenz) 7 Ladungen, 90% Regeneration (2 Essenz) 7 Ladungen, 95% Regeneration (3 Essenz) 8 Ladungen, 100% Regeneration (4 Essenz) 9 Ladungen, 110% Regeneration

Pieta verbessert euren Sanguinarix, wenn ihr ihr heilige Quintessenz bringt.

Wo finde ich heilige Quintessenz?

Heilige Quintessenz könnt ihr nur in Umbral finden. Die Umbral-Bäuche, die sie beinhalten, tragen einen goldenen Heiligenschein.

Umbral-Bäuche mit einem solchen Heiligenschein enthalten immer heilige Quintessenz. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Haltet danach an den folgenden Orten Ausschau:

Entweihte Grabstätte: Diese Essenz erhaltet ihr im Tutorial. Sie wird von zwei Gegnern bewacht.

Diese Essenz erhaltet ihr im Tutorial. Sie wird von zwei Gegnern bewacht. Pilgerspitze: Nach eurem Sieg gegen die gegeißelte Schwester Delyth findet ihr die Essenz in ihrer Arena.

Nach eurem Sieg gegen die gegeißelte Schwester Delyth findet ihr die Essenz in ihrer Arena. Verlassenes Moor: Geht von der Höhle der versteinerten Frau ins Moor und biegt bei dem Stelzen-Gegner nach rechts ab. Folgt dem Weg bis zu einer Hütte. Im Inneren findet ihr die Essenz.

Geht von der Höhle der versteinerten Frau ins Moor und biegt bei dem Stelzen-Gegner nach rechts ab. Folgt dem Weg bis zu einer Hütte. Im Inneren findet ihr die Essenz. Fitzroys Schlucht: Nach eurem Kampf gegen den Lichtschnitter trefft ihr auf einen Bekehrten bei einem großen Baum. In Umbral erwartet euch außerdem ein verlogenes Antlitz, das die Essenz bewacht.

Nach eurem Kampf gegen den Lichtschnitter trefft ihr auf einen Bekehrten bei einem großen Baum. In Umbral erwartet euch außerdem ein verlogenes Antlitz, das die Essenz bewacht. Unter-Calrath: Sobald ihr die Leiter zum Wirtshaus freigeschalten habt, folgt ihr dem Weg zurück bis zu einer Leiter, die von einem Bekehrten bewacht wurde. Klettert sie nach oben, schubst den Gegner am Rand nach unten und geht nach links. Im Gebäude nach der Brücke findet ihr die Essenz.

Sobald ihr die Leiter zum Wirtshaus freigeschalten habt, folgt ihr dem Weg zurück bis zu einer Leiter, die von einem Bekehrten bewacht wurde. Klettert sie nach oben, schubst den Gegner am Rand nach unten und geht nach links. Im Gebäude nach der Brücke findet ihr die Essenz. Unter-Calrath: Ihr benötigt den Schlüssel des sonnenlosen Strangs. Damit könnt ihr die Tür bei den Überresten in der Mine aufschließen, um einen weiteren Teil von Unter-Calrath zu betreten. Folgt der Treppe rechts nach unten und besiegt den Verwüster und das Antlitz bei dem Baum, um die Essenz einsammeln zu können.

Ihr benötigt den Schlüssel des sonnenlosen Strangs. Damit könnt ihr die Tür bei den Überresten in der Mine aufschließen, um einen weiteren Teil von Unter-Calrath zu betreten. Folgt der Treppe rechts nach unten und besiegt den Verwüster und das Antlitz bei dem Baum, um die Essenz einsammeln zu können. Ober-Calrath: Folgt dem Weg nach eurem Sieg gegen den verschmähten Nachkommen. Ihr findet die Essenz an einem Baum, der von einer Feuermagierin bewacht wird. Seid auf der Hut, denn ein Verwüster ist ebenfalls in der Nähe.

Folgt dem Weg nach eurem Sieg gegen den verschmähten Nachkommen. Ihr findet die Essenz an einem Baum, der von einer Feuermagierin bewacht wird. Seid auf der Hut, denn ein Verwüster ist ebenfalls in der Nähe. Lehen des eisigen Fluchs: Geht vom Leuchtfeuer aus nach unten, bis ihr durch einen Riss in der Wand gehen könnt. Wechselt nach Umbral und folgt dem Flussbett nach links. Am Ende findet ihr eine Umbral-Entität. Dahinter ist die Essenz.

Geht vom Leuchtfeuer aus nach unten, bis ihr durch einen Riss in der Wand gehen könnt. Wechselt nach Umbral und folgt dem Flussbett nach links. Am Ende findet ihr eine Umbral-Entität. Dahinter ist die Essenz. Lehen des eisigen Fluchs: Nach dem Kampf gegen die ewig trauernde Rowena könnt ihr dem Weg weiter folgen, um zu den Überresten zurückzukehren. Lasst euch von der Plattform mit der Truhe nach unten fallen, um die Essenz zu erreichen.

Nach dem Kampf gegen die ewig trauernde Rowena könnt ihr dem Weg weiter folgen, um zu den Überresten zurückzukehren. Lasst euch von der Plattform mit der Truhe nach unten fallen, um die Essenz zu erreichen. Pfad der Hingabe: Folgt dem Pfad von den Überresten aus, bis ihr einen Hügel erreicht. In der Nähe ist eine Plattform in Umbral. Springt drauf und folgt ihr zur Essenz.

Folgt dem Pfad von den Überresten aus, bis ihr einen Hügel erreicht. In der Nähe ist eine Plattform in Umbral. Springt drauf und folgt ihr zur Essenz. Haus der heiligen Brüder: Wenn ihr Abt Vernoffs Schlüssel habt, öffnet ihr damit die kleine Holztür auf dem erhöhten Weg. Folgt dem Inneren, bis ihr mehrere betende Bekehrte findet. Sie beschützen die Essenz.

Wenn ihr Abt Vernoffs Schlüssel habt, öffnet ihr damit die kleine Holztür auf dem erhöhten Weg. Folgt dem Inneren, bis ihr mehrere betende Bekehrte findet. Sie beschützen die Essenz. Turm der Buße: In der Nähe der verschlossenen Tür wird diese Essenz von einigen Gegnern bewacht.

In der Nähe der verschlossenen Tür wird diese Essenz von einigen Gegnern bewacht. Abtei der heiligen Schwestern: An der Spitze der Kirche, die ihr nach eurem Sieg gegen Ursula besucht, findet ihr diese Essenz.

An der Spitze der Kirche, die ihr nach eurem Sieg gegen Ursula besucht, findet ihr diese Essenz. Abtei der heiligen Schwestern: Nehmt die Treppe in der Kirche, wo ihr die Rune von Adyr erhalten habt. Die Essenz ist im oberen Stockwerk zu finden.

Nehmt die Treppe in der Kirche, wo ihr die Rune von Adyr erhalten habt. Die Essenz ist im oberen Stockwerk zu finden. Empyreum: Im Raum, wo ihr den Empyreum-Kirchenschlüssel gefunden habt, ist auch eine Essenz.

Im Raum, wo ihr den Empyreum-Kirchenschlüssel gefunden habt, ist auch eine Essenz. Bramis’ Schloss: Nach eurem Kampf gegen Damarose findet ihr eine Leiter in Umbral. Folgt dem Weg und ihr findet die Essenz, bewacht von einem Gesicht. Wenn ihr Damarose für das Umbral-Ende schon vorher getötet habt, ist das große Tor des Schlosses ein guter Anhaltspunkt.

Nach eurem Kampf gegen Damarose findet ihr eine Leiter in Umbral. Folgt dem Weg und ihr findet die Essenz, bewacht von einem Gesicht. Wenn ihr Damarose für das Umbral-Ende schon vorher getötet habt, ist das große Tor des Schlosses ein guter Anhaltspunkt. Bramis’ Schloss: Nachdem ihr den königlichen Schlüssel gefunden habt, findet ihr an dieser Stelle auch eine Quintessenz. Nutzt Seelenschinder, um die Plattformen in die richtige Position zu bringen.

Nachdem ihr den königlichen Schlüssel gefunden habt, findet ihr an dieser Stelle auch eine Quintessenz. Nutzt Seelenschinder, um die Plattformen in die richtige Position zu bringen. Bramis’ Schloss: Unter dem Aufzug im Speiseraum ist auch eine Essenz.

