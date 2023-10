Bei Steam so günstig wie nie: 6 Spiele für Sparfüchse

Die Temperaturen sinken und die Tage werden kürzer – eine ideale Gelegenheit, den Tag mit einem Videospiel ausklingen zu lassen. Bei Steam erhaltet ihr derzeit zahlreiche Spiele so günstig wie nie, aber nur für eine kurze Zeit!

Falls noch Platz in eurer Videospiel-Sammlung vorhanden ist, ist dies die perfekte Gelegenheit, sie zu erweitern. Bei Steam könnt ihr derzeit echte Schnäppchen ergattern, da viele Spiele zu historisch niedrigen Preisen erhältlich sind. Doch wartet nicht zu lange (Quelle Steam).

Einige besonders gute Schnäppchen haben wir für euch herausgesucht:

Battlefield 2042

Statt 59,99 Euro jetzt 9,59 Euro. Das Angebot gilt bis zum 26. Oktober (jetzt bei Steam ansehen).

Cooking Simulator

Statt 16,79 Euro jetzt 5,87 Euro. Das Angebot gilt bis zum 29. Oktober (jetzt bei Steam ansehen).

Diablo IV

Statt 69,99 Euro jetzt 52,49 Euro. Das Angebot gilt bis zum 1. November (jetzt bei Steam ansehen).

Star Wars Jedi: Survivor

Statt 69,99 Euro jetzt 45,49 Euro. Das Angebot gilt bis zum 2. November (jetzt bei Steam ansehen).

The Walking Dead: The Telltale Definitive Series