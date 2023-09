Starfield: Kopfgeld bezahlen, loswerden und Automaten finden

In Starfield haben illegale Handlungen Konsequenzen in Form von Kopfgeldern, die auf euch ausgesetzt werden. Um sie wieder loszuwerden, könnt ihr euer Kopfgeld bezahlen, euch ins Gefängnis sperren lassen oder einen der Kopfgeld-Automaten aufsuchen. An dieser Stelle zeigen wir euch alle Optionen.

Kopfgeld bekommen

In Starfield führen folgende kriminelle Aktivitäten zu Kopfgeldern:

Friedliche NPCs angreifen oder töten

Unberechtigtes Schlösserknacken (Erkennbar am roten Symbol)

Diebstahl und Taschendiebstahl (Erkennbar am roten Symbol)

Diese Aktivitäten geben euch unterschiedlich hohe Kopfgelder. Wichtig dabei: Es gibt kein generelles Kopfgeld, sondern es hängt immer vom Territorium ab, wo ihr sie begangen habt. Wenn ihr etwa in New Atlantis eine Straftat begeht, bekommt ihr nur ein Kopfgeld bei den United Colonies, da das Alpha-Centauri-System zu dieser Fraktion gehört.

Wo ihr überall Kopfgelder habt, könnt ihr leicht auf der Sternenkarte erkennen. Wählt ein Sternensystem aus und schaut rechts oben in die Ecke. Dort wird euer Kopfgeld in roter Schrift angezeigt, wenn ihr eines habt.

Im Kryx-System herrscht die Crimson Fleet und rechts oben erkennen wir, dass wir ein Kopfgeld dort haben (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Kopfgeld bezahlen und loswerden

Wenn ihr eine Straftat begeht und Sicherheitspersonal oder Ähnliches euch dabei bemerkt, werden sie euch verfolgen und zur Rede stellen. Genau dasselbe passiert, wenn ihr mit einem bestehenden Kopfgeld in ein System reist, dessen Fraktion euch sucht. Die Planetensicherheit wird euch dann anfunken und ihr müsst eine Entscheidung treffen.

In Starfield habt ihr die folgenden vier Möglichkeiten, um Kopfgeld loszuwerden:

Kopfgeld direkt bezahlen: Dabei werden zudem eventuell gestohlene Gegenstände aus eurem Inventar entfernt. Ihr könnt anschließend direkt weiterspielen.

Dabei werden zudem eventuell gestohlene Gegenstände aus eurem Inventar entfernt. Ihr könnt anschließend direkt weiterspielen. Wandert ins Gefängnis: Ihr kommt in den Knast. Es vergehen ein paar Ingame-Tage, ihr verliert Erfahrungspunkte und ihr müsst alle gestohlenen Gegenstände abgeben. Diese Option ist eigentlich nur sinnvoll, wenn ihr ein sehr hohes Kopfgeld habt, da ihr bei der Gefängnis-Option kein Geld verliert.

Ihr kommt in den Knast. Es vergehen ein paar Ingame-Tage, ihr verliert Erfahrungspunkte und ihr müsst alle gestohlenen Gegenstände abgeben. Diese Option ist eigentlich nur sinnvoll, wenn ihr ein sehr hohes Kopfgeld habt, da ihr Kopfgeld-Automaten finden: Sucht einen der überall verteilten Kopfgeld-Automaten auf und begleicht euer Kopfgeld hier. Dabei müsst ihr zusätzlich eine Gebühr von 10% obendrauf zahlen. Dies ist die beste Option, wenn ihr eure gestohlenen Items und Schmuggelware behalten wollt.

Sucht einen der überall verteilten Kopfgeld-Automaten auf und begleicht euer Kopfgeld hier. Dabei müsst ihr zusätzlich eine Gebühr von 10% obendrauf zahlen. Dies ist die beste Option, wenn ihr wollt. Angreifen: Ihr könnt euch auch weigern, irgendeine Option zu wählen. Dadurch machen die jeweiligen Fraktionsmitglieder und Raumschiffe Jagd auf euch. Dies geht mit mehr Problemen und einem steigenden Kopfgeldbetrag einher.

Fundorte von Kopfgeld-Automaten

Die Standorte von Kopfgeld-Automaten werden euch leider nicht markiert, sodass ihr sie selber suchen müsst. Es gibt sie in jeder größeren Stadt. Am einfachsten ist es aber, euch einen eigenen Automaten in eurem Außenposten zu bauen. Ihr findet ihn im Baumodus unter der Kategorie „Sonstiges“. Da die Schnellreise zu eurem eigenen Außenposten immer am schnellsten geht, wäre dies die beste Option.

Baut euch einen Kopfgeld-Automaten in eurem Außenposten. Diese könnt ihr am schnellsten ansteuern (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Fixe Kopfgeld-Automaten findet ihr darüber hinaus an folgenden Orten:

Alpha-Centauri-System → Jemison → New Atlantis: Lauft vom Raumhafen geradeaus nach New Atlantis hinein und betretet dann auf der linken Seite die Bar „The Viewport“. Hier steht ein Automat neben der Theke.

Lauft vom Raumhafen geradeaus nach New Atlantis hinein und betretet dann auf der linken Seite die Bar „The Viewport“. Hier steht ein Automat neben der Theke. Sol-System → Mars → Cydonia: Lauft nach der Luftschleuse geradeaus und geht die erste Abzweigung nach rechts in die Bar „Broken Spear“. Direkt links nach Betreten steht der Automat.

Lauft nach der Luftschleuse geradeaus und geht die erste Abzweigung nach rechts in die Bar „Broken Spear“. Direkt links nach Betreten steht der Automat. Cheyenne-System → Akila → Akila-City: Direkt nach Betreten der Stadt könnt ihr auf der rechten Seite die Bar „The Hitching Post“ mit einem Automaten darin betreten.

Direkt nach Betreten der Stadt könnt ihr auf der rechten Seite die Bar „The Hitching Post“ mit einem Automaten darin betreten. Cheyenne-System → Akila → Trident Luxury Lines Standard: Dies ist die Raumstation im Orbit von Akila. Nach dem Andocken findet ihr den Automaten direkt auf der rechten Seite am Ende des Gangs.

Dies ist die Raumstation im Orbit von Akila. Nach dem Andocken findet ihr den Automaten direkt auf der rechten Seite am Ende des Gangs. Volii-System → Volii Alpha → Neon: Nach Verlassen des Fahrstuhls, der euch nach oben in die Stadt befördert, biegt nach rechts ab und lauft bis zum Ende. Hier führen Treppen nach oben in den Club „Astral Lounge“. Direkt im Eingangsbereich auf der rechten Seite steht der Automat.

Nach Verlassen des Fahrstuhls, der euch nach oben in die Stadt befördert, biegt nach rechts ab und lauft bis zum Ende. Hier führen Treppen nach oben in den Club „Astral Lounge“. Direkt im Eingangsbereich auf der rechten Seite steht der Automat. Valo-System → Polvo → Hopetown: Dieses System überlappt sich mit dem Narion-System. Links vor dem Eingang zu HopeTech findet ihr die Bar „Pit Stop“ mit einem Automaten.

Dieses System überlappt sich mit dem Narion-System. Links vor dem Eingang zu HopeTech findet ihr die Bar „Pit Stop“ mit einem Automaten. Zivile Außenposten (Überall): In den zufällig auftauchenden zivilen Außenposten auf Planeten und Monden findet ihr ebenfalls vor dem Eingang immer einen Kopfgeld-Automaten.

Wenn ihr Kopfgelder für bestimmte Fraktionen habt, könnt ihr manche der Systeme oben aus der Liste nicht immer ansteuern, weil ihr sonst direkt festgenommen werdet. Wählt also eine der Automaten in den Systemen, wo ihr kein Kopfgeld habt.