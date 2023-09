Starfield: Mantis-Rätsel lösen und Quest-Versteck finden

In der Mantis-Quest von Starfield sollt ihr einen geheimen Außenposten finden und müsst darin ein Rätsel mit Bodenplatten lösen, um euch am Ende den legendären Mantis-Raumanzug und das Raumschiff Razorleaf zu verdienen. An dieser Stelle zeigen wir euch die Lösung für das Mantis-Rätsel.

Starfield Facts

Mantis-Quest starten

Die Mantis-Quest erhaltet ihr über das Finden und Lesen der Notiz „Geheimer Außenposten!“. Diese Notiz lässt sich mehrmals finden, es ist aber reiner Zufall, wann ihr sie in eurem Spiel erhalten werdet. Sie ist eine zufällige Beute von Spacer-Feinden (Humanoide).

Wenn ihr die Notiz noch nicht habt, folgt am besten erst einmal weiter der Hauptquest und überprüft immer den Loot von besiegten Feinden, dann werdet ihr sie früher oder später finden. Lest dann die Notiz in eurem Inventar, um den nächsten Schritt der Quest zu starten.

Mantis-Versteck finden

Ihr sollt den geheimen Außenposten auf Denebola I-B ausfindig machen. Dieser befindet sich im Denebola-System etwas östlich auf der Sternenkarte vom Cheyenne-System, wo ihr einer der Fraktionen von Starfield beitreten könnt.

Denebola I-B ist ein kleiner Mond westlich im System. Dort findet ihr das Versteck der Mantis in der Nähe vom Landeplatz. Sein Standort wird durch ein Anlagensymbol markiert. Sobald ihr euch dem Versteck nähert, werdet ihr bereits von Spacer-Feinden in Empfang genommen.

Standort vom Versteck der Mantis. Achtet auf der Mondoberfläche auf das Anlagensymbol, um es ausfindig zu machen (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Hinweis: Im Mantis-Versteck gibt es viele starke Feinde und auch Roboter, die teilweise bis zu Stufe 30 besitzen. Stellt sicher, dass ihr gut vorbereitet seid und viel Munition und Heilungsgegenstände dabei habt. Eventuell wollt ihr auch vorübergehen den Schwierigkeitsgrad etwas heruntersetzen, falls die Gegner zu stark sind.

Folgt im Versteck weiter den Questmarkierungen und ihr werdet unweigerlich zu einem Rätsel mit Bodenplatten gelangen.

Mantis-Rätsel lösen

Das Mantis-Rätsel besteht aus acht Reihen an Bodenplatten mit verschiedenen Schaltflächen, auf denen Buchstaben abgebildet sind. Ihr müsst den Korridor durchqueren und dürft dabei nicht auf die falschen Buchstaben treten, da euch sonst eine Reihe von Geschützen am Ende des Raums schnell töten wird.

Die Lösung ist, das Wort TYRANNIS zu bilden, indem ihr nur über die entsprechenden Buchstaben lauft. Geht dabei bedacht vor und tastet euch vorsichtig voran.

Lauft nur über die markierten Buchstaben, um das Wort TYRANNIS zu bilden und sicher die andere Seite zu erreichen (Bildquelle: Screenshot GIGA)

T - 3. Buchstabe von links

- 3. Buchstabe von links Y - 1. Buchstabe von links

- 1. Buchstabe von links R - 5. Buchstabe von links

- 5. Buchstabe von links A - 6. Buchstabe von links

- 6. Buchstabe von links N - 4. Buchstabe von links

- 4. Buchstabe von links N - 7. Buchstabe von links

- 7. Buchstabe von links I - 2. Buchstabe von links

- 2. Buchstabe von links S - 3. Buchstabe von links

Auf der anderen Seite angekommen, könnt ihr jetzt weiter dem Weg folgen. Dabei werden euch einige Geschütze und Roboterfeinde begegnen. Letztendlich führen euch die Questmarkierungen dann zum legendären Mantis-Raumanzug sowie zum Raumschiff Razorleaf, welches bessere Werte als eurer Startraumschiff Frontier aufweist und zudem eine Waffenkammer im oberen Bereich besitzt, in der ihr weitere epische oder gar legendäre Waffen finden könnt, wenn ihr Glück habt.

Mit dem Mantis-Raumanzug und dem kostenlosen Raumschiff Razorleaf bekommt ihr zwei mächtige Belohnungen (Bildquelle: Screenshot GIGA)

