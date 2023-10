Lords of the Fallen: Multiplayer und Koop im Crossplay starten

In Lords of the Fallen müsst ihr euch nicht allein den Gefahren stellen, sondern könnt auch im Multiplayer den Gefahren von Umbral trotzen. Wie ihr Koop und PvP startet und welche Modi es gibt, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Wie startet der Multiplayer in Lords of the Fallen?

Um den Multiplayer zu starten, müsst ihr lediglich zu einem Überrest gehen. Gegebenenfalls müsst ihr euch dort zuerst anmelden. Habt ihr das getan, wird die Schaltfläche „Anmelden“ zu „Mehrspieler“.

In diesem Menü habt ihr 4 Möglichkeiten:

Einem zufälligen Spieler zum Koop einladen

Einem Freund zum Koop einladen

Einem zufälligen Spieler beitreten

In die Welt eines zufälligen Spielers einfallen

Am Überrest könnt ihr den Mehrspieler von Lords of the Fallen starten. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Wie funktioniert PvP?

Die letzte Option startet den PvP-Modus. Darum ist sie auch rot gekennzeichnet. Ihr überfallt einen anderen Spieler und versucht, euch gegenseitig zu töten. Als Angreifer könnt ihr nicht nach Umbral, also Vorsicht. Der Sieger erhält Kraft und 9 abgetrennte Hände. Diese könnt ihr beim Schrein von Adyr einlösen.

Stirbt ein Spieler im PvP, verbleibt sein Geist an Ort und Stelle. Andere Spieler können ihn rächen, wenn sie seine Laterne aktivieren und den entsprechenden Gegner besiegen. Dafür erhalten sie ausgerissene Augen. Aber Vorsicht, der Gegner ist deutlich stärker als normalerweise.

Diese Laternen weisen darauf hin, dass hier vor kurzem ein Spieler im PvP besiegt wurde. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Wie funktioniert der Koop?

Spielt ihr im Koop, müsst ihr darauf achten, wer der Host ist. Der Host bekommt alles, während der Gast-Spieler nur einen Anteil erhält:

Ein Drittel der Kraft von Gegnern und Bossen

Zufällige Item-Drops von Gegnern

Zugriff auf Händler

Soziale Währungen wie Hände, Augen und Münzen

Sie können leveln

Gemeinsam sind wir stark! – Im Koop wird die Welt von Lords of the Fallen etwas weniger bedrohlich. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Die Story geht nur für den Host voran. Kehrt der Gast zurück, muss er sie eventuell selbst dorthin fortsetzen. Auch der Umbral-Status wird vom Host bestimmt. Sobald der Host nach Umbral wechselt, wird der Gast automatisch mitgenommen. Haltet ihn also immer am Leben, wenn ihr nicht im Reich der Toten landen wollt.

Gibt es Crossplay in Lords of the Fallen?

Ja, es gibt Crossplay, allerdings nicht für alle. PC-Spieler dürfen mit Konsolenspielern zusammenspielen. Konsolenspieler untereinander allerdings nicht, ihr könnt also nicht auf Xbox und PlayStation zusammen spielen.

