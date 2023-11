Lords of the Fallen: Erheber Dunmires Quest lösen

Erheber Dunmire ist der erste NPC, der euch in Lords of the Fallen begrüßt. Im Verlauf seiner Quest könnt ihr einige Ausrüstungsgegenstände bei ihm erwerben. In diesem Guide zeigen wir euch, wie ihr Dunmires Quest abschließt und welche Belohnungen ihr dadurch erhaltet.

Lords of the Fallen Facts

Gegenstände für Erheber Dunmire in Lords of the Fallen finden

Ihr könnt Dunmire gar nicht verfehlen, denn er begrüßt euch zu Beginn des Spiels in einer Cutscene. Danach trefft ihr ihn in der Himmelsrast-Brücke. Nach der Begrüßung gibt er euch einen Auftrag: Ihr sollt die Wahrheit über die heiligen Wächter herausfinden.

Dafür müsst ihr verschiedene Gegenstände und Schriftstücke finden und sie Dunmire überreichen. Manche Gegenstände erweitern sein Shop-Arsenal und jeder Gegenstand führt außerdem seine Quest weiter voran. Die Gegenstände, die ihr für seine Quest braucht, sind:

Blutiges Aspergill: Ihr findet das Aspergill bei der Engelsstaue in der Arena der gegeißelten Schwester Delyth.

Ihr findet das Aspergill bei der Engelsstaue in der Arena der gegeißelten Schwester Delyth. Buch der Sünde: Das Buch der Sünde ist in einem Umbral-Bauch an der Pilgerspitze. In der Nähe ist einer von drei Punkten, den ihr zum Entfernen einer Umbral-Entität aktivieren müsst.

Das Buch der Sünde ist in einem Umbral-Bauch an der Pilgerspitze. In der Nähe ist einer von drei Punkten, den ihr zum Entfernen einer Umbral-Entität aktivieren müsst. Schrift der heiligen Wächter: Wenn ihr vom Glockenweg aus in Umbral den See durchquert, erreicht ihr ein Gebiet mit mehreren Käfigen. In einem der Käfige ist die Schrift.

Wenn ihr vom Glockenweg aus in Umbral den See durchquert, erreicht ihr ein Gebiet mit mehreren Käfigen. In einem der Käfige ist die Schrift. Rosenkranz der Vorhut Barros: Im verlassenen Moor findet ihr den Rosenkranz nach dem Boss-Kampf gegen das verlogene Antlitz.

Im verlassenen Moor findet ihr den Rosenkranz nach dem Boss-Kampf gegen das verlogene Antlitz. Rosenkranz von Zerstörer Gregory: Auf dem Dach des Wirtshauses in Ober-Calrath seht ihr eine aufgespießte Leiche. Dort findet ihr den Rosenkranz.

Auf dem Dach des Wirtshauses in Ober-Calrath seht ihr eine aufgespießte Leiche. Dort findet ihr den Rosenkranz. Ruf des Dunklen Kreuzritters: Besiegt Peinigerin Dervla.

Besiegt Peinigerin Dervla. Umbral-Foliant: In dem Haus, wo ihr auch die Runentafel findet, könnt ihr einen Umbral-Bauch mit dem Folianten entdecken.

In dem Haus, wo ihr auch die Runentafel findet, könnt ihr einen Umbral-Bauch mit dem Folianten entdecken. Irrlicht der Wahrnehmung: Das Irrlicht erhaltet ihr von einem Stigma auf dem Weg von der Spitze zum Erdgeschosses vom Turm der Buße. In der Nähe ist auch eine Kiste mit einem Deralium-Brocken.

Kauft alles von Dunmire, bevor ihr ihm das Irrlicht der Wahrnehmung überreicht. Danach ist er nämlich nicht mehr als Händler verfügbar und verlässt außerdem die Himmelsrast-Brücke.

Wenn ihr eine Motte neben Dunmires Dialogbox seht, heißt das, dass ihr seine Quest voranbringen könnt. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Welche Gegenstände erweitern Dunmires Angebot?

Mit den Gegenständen aus Dunmires Quest könnt ihr nur Ausrüstungsgegenstände zu seinem Angebot hinzufügen. Was dazu führt, dass sein Zauber-Angebot wächst, ist noch nicht bekannt. Es kann mit eurem Voranschreiten in der Story, aber auch mit eurem Charakterlevel zusammenhängen.

Es ist aber sicher, dass die Rosenkränze Dunmires Angebot erweitern. Sowohl der Rosenkranz der Vorhut Barros als auch des Zerstörers Gregory erweitern sein Angebot um deren Schwert und Rüstung. Außerdem könnt ihr den Schild des Zerstörers erwerben.

Einen Teil seines Angebots habt ihr vielleicht schon von Anfang an, wenn ihr eine der besten Startklassen gewählt habt, die wir in diesem Video vorstellen:

Dunmires Quest abschließen

Nachdem ihr Dunmire das Irrlicht der Wahrnehmung gegeben habt, findet ihr ihn im sonnenlosen Strang. Er steht bei der kleinen Giftgrube. Wenn ihr den Shortcut freigeschalten habt, erreicht ihr sie über die Leiter nahe des Überrests in den Minen. Es ist die erste Leiter auf der rechten Seite. Sprecht mit Dunmire, bis er nichts neues mehr zu sagen hat. Dann wandert er weiter.

Danach findet ihr einen Teil von Dunmires Ausrüstung in der Arena von Peinigerin Dervla in den Tiefen der Offenbarung. Er hat seinen Rosenkranz und seinen Ring neben dem Eingang zur Wiege der Mutter hinterlassen. Nachdem ihr die Wiege der Mutter betreten habt, könnt ihr außerdem seine Rüstung, seinen Katalysator und seinen Stock aufsammeln. Ihr findet sie in den Minen des sonnenlosen Strangs auf dem Weg zurück nach Ober-Calrath. Mit dem Aufsammeln der Rüstung ist die Quest abgeschlossen und ihr schaltet die zugehörige Trophäe frei.

Mit dem Abschluss von Dunmires Quest bekommt ihr seine komplette Ausrüstung. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

