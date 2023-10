Nächstes The Elder Scrolls wie Baldur’s Gate 3? Skyrim-Entwickler packt aus

Jeder liebt Baldur’s Gate 3, aber sollte sich Bethesda deshalb an Larian orientieren? Ein Ex-Skyrim-Entwickler spricht darüber, was Bethesda mit seinen Spielen erreichen will.

Skyrim-Entwickler über Baldur’s Gate 3: „Sie haben in all die dunklen Ecken geschaut.“

Bethesdas ehemaliger Design-Director Bruce Nesmith hat vor Kurzem in einem Podcast über Baldur’s Gate 3 gesprochen – und auch etwas aus dem Nähkästchen geplaudert in Bezug auf seine Arbeit bei Bethesda (Quelle: MinnMax auf YouTube). Nesmith lobt Baldur’s Gate 3 als einen „Triumph des Versuchs, die Tabletop-Erfahrung tatsächlich auf den Rechner zu bringen“ und erwähnt gleichfalls, dass Larian eben alle dunklen Ecken beleuchtet hat, was bei Bethesda niemals möglich wäre:

„Sie kamen an und haben direkt gesagt, ‚Uns ist egal, ob nur ein Prozent der Spieler das jemals sehen. Dieses eine Prozent wird glücklich sein, und sie werden es den anderen 99 Prozent sagen, die dann auch glücklich darüber sein werden, dass diese Option überhaupt existiert.‘“

Nesmith erklärt, dass die Spielentwicklung bei Bethesda ganz anders funktioniere. Hier sei das Ziel viel mehr, ein Spiel zu erschaffen, das so lange wie möglich gespielt wird. Demzufolge seien keine Inhalte auf diese Art geblockt worden – stattdessen ginge es darum, dem Spieler die komplette Freiheit zu ermöglichen:

„Man kann Meister aller Gilden werden, man kann sich mit allen Companions anfreunden, man kann überallhin gehen. Nichts ist tabu.“

Indem Baldur’s Gate 3 Inhalte über Entscheidungen blockiert, wird die gesamte Story natürlich auch bedeutungsvoller – oder wie Nesmith es ausdrückt: „Diese Entscheidung, die ich jetzt treffe, wird Teile des Spiels absperren und andere öffnen. Es hat Bedeutung. Es bedeutet etwas.“

Egal, welche Art von Spiel ihr bevorzugt, eines ist klar – Starfield und Baldur’s Gate 3 haben völlig unterschiedliche Prämissen und Ziele. Baldur’s Gate 3 kann niemals so frei sein wie ein Bethesda-RPG, und Starfield kann niemals so bedeutende Entscheidungen bieten wie ein Larian-CRPG. Letztendlich ist das auch gut so – immerhin ist es gerade spannend, wenn so völlig unterschiedliche RPGs auf dem Markt herumschwirren und versuchen, die Grenzen von Rollenspielen auszutesten.