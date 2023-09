Starfield: Raumschiffe bauen und Millennium Falke, Normandy usw. nachbilden

Eines der spaßigsten Features in Starfield ist das Bauen eurer eigenen Raumschiffe. Dies ist sogar einfacher als ihr vielleicht denkt und ihr könnt mit dem Schiffsbuilder auch bestehende Schiffe schnell modifizieren und verbessern. An dieser Stelle erfahrt ihr, wie ihr Raumschiffe bauen und berühmte Schiffe wie den Millennium Falken, den X-Wing oder die Normandy selbst kreieren könnt.

Raumschiffe bauen und verbessern

Um Raumschiffe selbst zu bauen, müsst ihr euch zu einem Schiffswartungstechniker begeben. Diese findet ihr jeweils bei den Raumhäfen der größeren Städte New Atlantis (Alpha Centauri-System), Cydonia (Sol-System), Akila City (Cheyenne-System) und Neon (Volii-System).

Wählt beim Techniker die Option „Ich würde gerne meine Schiffe sehen und modifizieren“ um in das Baumenü zu wechseln. Hier könnt ihr jetzt mit dem Kontextmenü am unteren Bildrand entweder bestehende Schiffe verbessern oder den Schiffsbuilder starten, um selbst ein Raumschiff zu bauen.

Hinweis: Ihr müsst immer ein bestehendes Schiff als Basis für den Bau auswählen. Es ist also nicht möglich, ein neues Schiff von Grund auf zu bauen. Wenn ihr bestehende Bauteile löscht, wird euch der entsprechende Verkaufspreis gutgeschrieben und rechts oben in der Ecke angezeigt. Dies wird mit den neuen Teilen, die ihr anbaut, ganz zum Schluss verrechnet.

Für ein ganz neues Raumschiff, nehmt ein bestehendes Schiff erst einmal auseinander und verteilt die Bauteile. Rechts oben werden alle Kosten berrechnet. Die Fehler rechts unten zeigen euch an, was für ein funktionierendes Raumschiff verändert werden muss. Klickt auf eine freie Fläche im Feld, um neue Bauteile hinzuzufügen (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Beachtet für den Bauvorgang folgende Tipps:

Auf der rechten Seite des Schiffsbuilders gibt es eine Höhenanzeige, die euch die Ebene anzeigt, auf der ihr Bauteile verschieben könnt.

Um Teile hinzuzufügen, klickt auf einen freien Bereich. Rechts könnt ihr dann durch alle Kategorien durchschalten.

Die einzelnen Bauteile steckt ihr wie Lego zusammen. Verbindungspunkte werden euch durch kleine Kreise markiert.

Generell könnt ihr fast alles zusammenstecken, wie ihr möchtet, allerdings spielen natürlich Symmetrie und Logik eine Rolle. Beispielsweise muss es eine Verbindung von Cockpit zu Landebucht geben.

Zu jeder Zeit könnt ihr dafür rechts unten den Menüpunkt Test auswählen und euch eine Liste von Fehlern anzeigen lassen, die beseitigt werden müssen, bevor ihr ein funktionierendes Raumschiff vor euch habt.

Wenn ihr euer Schiff nur modifizieren und verbessern wollt, verlasst den Schiffsbuilder und wählt „Schiff verbessern“ aus. Hier könnt ihr einzelne Teile eures Schiffs auswählen und euch dann durch die verschiedenen Kategorien bewegen, um gezielt Bauteile durch andere zu ersetzen.

Jeder Schiffswartungstechniker hat übrigens andere Bauteile im Angebot. Wenn ihr etwa Schmuggelware verkaufen wollt, solltet ihr versuchen, der Crimson Fleet beizutreten, da nur dessen Technikerin Dinge wie abgeschirmte Frachträume und Scanschutz verkauft.

Berühmte Schiffe nachbauen

Dank des komplexen Schiffbuilders könnt ihr alle möglichen berühmten Raumschiffe der Popkultur nachbauen und entsprechend lackieren. Beachtet dabei, dass ihr für die besten Designs auf lange Sicht die vier Ränge des Skills „Raumschiffdesign“ erlernen solltet. Ihr findet den Skill in der dritten Reihe des Technologiebaums. In der PC-Version könnt ihr natürlich die Cheats in Starfield nutzen, um euch entsprechende Skills freizuschalten.

Im Folgenden zeigen wir euch einige Beispiele für Nachbildungen berühmter Raumschiffe aus Star Wars, Mass Effect oder Halo und verlinken euch Guides, um sie nachzubauen.

Millenium Falke

Das berühmte Schiff von Han Solo aus dem Star-Wars-Franchise.

Normandy

In Mass Effect ist das Schiff Normandy fast schon berühmter als die Protagonisten des Spiels selbst. Einen Guide zum Bau der Normandy findet ihr unter dem Link.

Serenity

Das Raumschiff aus der beliebten TV-Serie „Serenity“ darf auch nicht in Starfield fielen. Wie ihr die Serenity bauen könnt, erfahrt ihr, wenn ihr dem Link folgt.

X-Wing

Den Starfighter der Rebellion aus Star Wars könnt ihr euch mit dem Video-Tutorial unten selbst nachbauen.

Y-Wing

Und für den Y-Wing gibt es ebenfalls bereits ein Tutorial.

Pelican

Das berühmte Drop Ship aus Halo könnt ihr mit dem folgenden Guide nachbauen:

