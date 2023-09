Starfield: Geld macht's möglich Lösung (Finde den Verkäufer)

In der Hauptquest „Geld macht's möglich“ von Starfield bekommt ihr in der Astral Lounge die Aufgabe „Finde den Verkäufer“. Allerdings gibt es hier keine Missionsmarkierung und ihr müsst den NPC selber finden und ihm auch eine bestimmte Losung mitteilen. An dieser Stelle findet ihr die Lösung für die Quest.

Starfield Facts

Lösung für Geld macht's möglich

Im Verlauf der Hauptquest „Geld macht's möglich“ in Starfield seid ihr in Neon City unterwegs und müsst den Verkäufer für eines der Artefakte finden. Euer Weg führt euch hier in die Astral Lounge, wo euch Walter Stroud erklärt, dass ihr den Verkäufer im vollen Club selber finden müsst.

Was diese Mission etwas knifflig macht, ist die Tatsache, dass euch der Verkäufer nicht markiert wird, ihr müsst ihn also suchen. Walter gibt euch den Hinweis, dass der Verkäufer einen großen Sicherheitskoffer dabei hat. Sonst kennt er aber keine äußerlichen Merkmale von ihm und kann ihn euch nicht weiter beschreiben.

Finde den Verkäufer

Den Verkäufer findet ihr auf der rechten Seite im hinteren Bereich des Clubs. Direkt rechts neben der Bar lehnt er gegen die Wand und der Koffer steht neben ihm auf dem Boden. Der Verkäufer hat den Namen Musgrove, woran ihr ihn eindeutig identifizieren könnt.

Der Verkäufer steht hinten rechts neben der Bar und wartet auf euch (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Wenn ihr ihn ansprecht, müsst ihr ihm zusätzlich noch die richtige Losung nennen, damit er euch als Käufer identifizieren kann. Die richtige Losung lautet: „Ich gehöre zu Ramsay und Travers.“.

Die erste Dialogoption „Ich gehöre zu Ramsay und Travers.“ ist die richtige Losung (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Habt ihr die richtige Losung genannt, wird euch Musgrove akzeptieren und der Verkauf des Artefakts kann in die nächste Phase gehen. Ihr könnt anschließend zurück zu Walter Stroud gehen und mit ihm sprechen.

Die restlichen Schritte der Quest werden euch wieder mit Missionsmarkierungen angezeigt und ihr solltet hier keine weiteren Probleme haben.