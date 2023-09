Mega-Update für Baldur’s Gate 3: Auf dieses Feature haben alle Fans gewartet

Mit Patch 3 steht das nächste große Update für Baldur’s Gate 3 an und bringt ein von vielen Fans sehnsüchtig erwartetes Feature mit sich. Außerdem erscheint Patch 3 zeitgleich mit der Mac-Version des Spiels.

Baldur’s Gate 3 Facts

Baldur’s Gate 3: Mega-Update bringt langersehntes Feature

Eigentlich sollte Patch 3 für Baldur’s Gate 3 bereits gestern erscheinen, doch Entwickler Larian verschob den Release auf den 22. September 2023, um noch ein paar Tests vorzunehmen. Dabei beinhaltet das Update ein Feature, auf das Fans schon seit der Veröffentlichung des Spiels warten.

Bisher musstet ihr bei der Charaktererstellung mit Bedacht vorgehen, denn eure Kreation begleitete euch zwangsläufig für das gesamte Spiel, was im Falle von Baldur’s Gate 3 schon mal 100 Stunden und mehr sein können. Eine Möglichkeit, den Charakter im Nachhinein anzupassen, gab es nicht. Mit Patch 3 ändert sich das nun, dank eines magischen Spiegels.

In eurem Camp wartet ab Patch 3 dann der magische Spiegel auf euch, der euch erneut euren Charakter anpassen lässt. Allerdings gibt es einige Einschränkungen im Vergleich zum Editor, der euch beim Start eines neuen Spiels zur Verfügung steht.

Anpassungsmöglichkeiten des magischen Spiegels:

Aussehen

Stimme

Pronomen

Diese Anpassungen sind nicht verfügbar:

Volk

Körpertyp

Bei den Origin-Charakteren könnt ihr auch mit dem magischen Spiegel keine Anpassungen vornehmen. Um eure Klasse zu wechseln, müsst ihr übrigens nach wie vor Lazarus aufsuchen. Wie ihr ihn in euer Camp holt, erfahrt ihr in diesem Guide:

Weitere Inhalte von Patch 3

Die Patchnotes hat Larian bisher nicht veröffentlicht, es ist jedoch zu erwarten, dass wieder eine Vielzahl an Bugfixes und Verbesserungen mit von der Partie sind. Eine wichtige Änderung betrifft alle Mac-Nutzer, denn der Patch enthält die vollständige Unterstützung für Apples Betriebssystem. Bisher stand dort nur die Early-Access-Version zur Verfügung.

Wie wäre es mit einem Barden für euren nächsten Durchlauf?

Wann der Patch live geht – und mit welcher Downloadgröße zu rechnen ist – hat Larian noch nicht verraten. Patch 1 ist um die Mittagszeit erschienen, der Zweite kam erst nachmittags. Da Larian mittlerweile Studios auch in Kanada und Malaysia hat, sind sie nicht zwangsweise an die Arbeitszeiten des belgischen Hauptstudios gebunden. Es ist also schwer zu sagen, wann der Patch heute zum Download bereitsteht.