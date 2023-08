Ihr konntet ein blutiges Gefecht zu euren Gunsten entscheiden, aber einen Begleiter hat es übel erwischt? Oder ist es noch viel schlimmer gekommen und der letzte Lebensfunke in seinen Augen ist erloschen? In Baldur’s Gate 3 ist das Ableben eines Charakters glücklicherweise nicht ganz so tragisch, denn es gibt Möglichkeiten, die Toten zurückzuholen.

Baldur's Gate 3 Facts

Wenn die Lebenspunkte eines Charakters in Baldur’s Gate 3 auf Null sinken, gilt dieser nicht sofort als Tod. Stattdessen befindet er sich in einem Überlebenskampf, der darüber bestimmt, ob ebenjene schwer verletzte Person es wieder zurück auf die Beine schafft oder nicht. Sollte dieser vergebens sein, müsst ihr andere Mittel finden, um ihn zurück ins Leben zu rufen.

Der Kampf ums Überleben

Fallen die Lebenspunkte eures Helden oder die eines Begleiters auf Null, hat er die zufallsentscheidene Chance sich wieder aufzurappeln. In diesem Fall erscheint ein Totenkopf-Symbol mitsamt einer Leiste über dem angeschlagenen Charakter. Während in freier Umgebung wenige Sekunden über Leben und Tod entscheiden, sind es in den rundenbasierten Kämpfen volle drei Runden.

Immer dann, wenn der ums Leben kämpfende Charakter an der Reihe ist, fallen automatisch die Würfel. Es muss drei Mal ein Würfelergebnis von 10 überschritten werden, anderenfalls folgt der Tod. Ihr könnt das Fallen der Würfel beziehungsweise das Ergebnis nicht beeinflussen, aber ihr habt die Möglichkeit dem Sterbenden wieder auf die Beine zu helfen.

Klickt auf das rot markierte Symbol, um einem Charakter vom Todeskampf zu befreien. (© Screenshot GIGA)

Wählt dafür einen lebenden Charakter aus und klickt an der unteren Leiste links neben dem Charakter-Portrait auf das Symbol "Hilfe". Visiert anschließend die ums leben kämpfende Person an und führt die Aktion aus. Sie kommt mit nur einem Lebenspunkt wieder auf die Beine und kann euch im Kampf unterstützen.

Ein Tipp am Rande: Euer Held oder ein Begleiter darf in einem Kampf zwei Mal fallen, um im Überlebenskampf sein Glück zu versuchen. Sinken die Lebenspunkte hingegen zum dritten Mal dauf Null, stirbt er sofort.

Wiederbeleben

Im Eifer des Gefechts ist oftmals jeder Zug überlebenswichtig. Das bedeutet, dass ihr einfach nicht dazu kommt, einem sterbenden Begleiter aufzuhelfen. In diesem Fall müssen die Würfel entscheiden - und die fallen nur selten zu euren Gunsten.

Die Schriftrolle "Wiederbeleben" ist sehr selten. (© Screenshot GIGA)

Glücklicherweise muss der verstorbene Charakter auch dann nicht gänzlich aus dem Spiel ausscheiden. Es gibt eine Möglichkeit, ihn wieder zum Leben zu erwecken. Dafür benötigt ihr aber die Schriftrolle: Wiederbeleben und diese ist äußerst selten in Faerun aufzutreiben. Eine solche Schriftrolle muss nicht zwingend von einem Magier gewirkt werden. Ihr könnt sie auch einen Charakter wirken lassen, der überhaupt keine magischen Fähigkeiten besitzt.

Ähnlich der "Hilfe"-Funktion wird der nun von den Toten Zurückgekehrte mit nur einem Lebenspunkt wiederbelebt. Ihr solltet die Schriftrolle also unter keinen Umständen mitten in einem Kampf verwenden.