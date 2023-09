Starfield-Katastrophe: Spieler stören sich an großem Kritikpunkt

Bethesdas aktuell größtes Projekt, Starfield, erfreut sich im Allgemeinen großer Beliebtheit und erhält positive Bewertungen. Es gibt allerdings Dinge, die die Spieler gar nicht mögen – zum Beispiel die NPCs.

Starfield: Spieler finden die NPCs gruselig

Bethesda ist bei Spielen jetzt nicht immer für die beste Grafik bekannt. Viele Fans schätzen aber die meist sehr umfangreichen Geschichten der Spiele und ihren ganz eigenen Charme. Das lässt sich auch aus den bisherigen Reviews auf Metacritic herauslesen. Dort hat Starfield eine stabile Wertung von 88 erhalten (Quelle: Metacritic).

Allerdings hat das Spiel auch einige Mängel. Einige NPCs ziehen unerwünschte Aufmerksamkeit auf sich. Sie würden unnatürlich wirken und oft beängstigend aussehen, insbesondere wenn sie einen bestimmten Blick haben. Dieser Kritikpunkt wird von vielen Reddit-Nutzern geteilt.

Sogar Schiffe sehen in Starfield besser aus als NPCs

Ein interessanter Gegensatz zu den kritisierten NPCs sind jedoch die vielen positiven Details, die die Spieler begeistern. Hierzu zählen das liebevoll gestaltete Innendesign der Spielwelt sowie die vielfältigen Dekorationsgegenstände. Bethesda soll dafür sogar einen Modder engagiert haben, der sich ausschließlich auf das realistische Innendesign konzentriert hat, um die Spielererfahrung zu verbessern.

Ein bemerkenswertes Beispiel ist das Modellschiff im Spiel, das von Reddit-Nutzer Revjor als Modell von Jacques Cousteau’s Calypso identifiziert wurde und bei den Spielern für Begeisterung sorgt. Trotz der Kritik an den NPCs gibt es also viele positive Aspekte, die die Spieler in Starfield besonders zu schätzen wissen.

Starfield erschien am 6. September 2023 und ist sowohl für PC über Steam, Xbox und den Xbox Game Pass erhältlich.

