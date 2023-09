So schlimm wie Cyberpunk 2077? Starfields Bugs zerstören Quests

Einige Spieler haben bereits seit dem 1. September das Vergnügen, die Welt von Starfield erkunden zu dürfen. Dieses Vergnügen schlägt bei einigen aber in Frust um, spätestens dann, wenn sie dem folgenden Bug begegnen.

Fliegende NPCs zerstören Quests in Starfield

Starfield erscheint offiziell erst am 6. September 2023 – Besitzer der Premium Edition, dürfen aber schon seit dem 1. September reinzocken. Nun gibt es erste Berichte über einen Bug, der nicht nur die Immersion bricht, sondern auch Quests zerstört.

So kursieren online derzeit einige Videos über NPCs, die mitten in der Konversation im Boden versinken oder horizontal in die Luft schweben.

Ein Beispiel dazu gibt's hier zu sehen:

Was im ersten Moment lustig aussieht, kann aber schnell nervig werden, denn auch Questgeber und Quest relevante Charaktere fliegen einfach davon und sind dann nicht mehr ansprechbar. Spieler sehen sich dann gezwungen ihren Speicherstand neu zu laden, in der Hoffnung, dass es nicht wieder passiert. Sonst wären die besagten Quests nämlich nicht abschließbar.

In den Kommentaren zum Tiktok-Video schreiben Spieler, dass diese Clips sie an Fallout 4 und Fallout 76 erinnern würden. Bethesda scheint es also zur Tradition zu machen, diesen Bug immer und immer wieder einzubauen.

Für Bethesda gehören Bugs dazu

Bisher hat sich Bethesda nicht öffentlich zu diesem bestimmten Bug geäußert. In einem Interview mit GamesIndustry.biz lässt Pete Hines, Head of Publishing bei Bethesda, dennoch tief blicken.

So erklärt dieser, dass Bethesdas Prioritäten in der Freiheit des Spielers liegt und nicht darin, ein Spiel zu entwickeln, das weniger Bugs habe. Im weiteren Verlauf meint dieser:

„Natürlich gibt es Bugs. Aber schmälern sie das Spielerlebnis? Oder ist es ein konsistentes Spiel, das Spaß macht und das man einfach nicht aufhören kann zu spielen und darin zu experimentieren?“

Im Falle von tatsächlich Game brechenden Bugs würde die Antwort einiger Spieler wohl lauten: „Ja, es schmälert das Spielerlebnis.“ Auch wenn es natürlich nach wie vor eine große Bethesda-Fangemeinde gibt, die auch diese Bugs mit einem Lächeln aufnehmen und Spaß mit Starfield haben kann.

Welche Spiele euch neben Starfield im September erwarten, erfahrt ihr hier:

