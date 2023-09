Lies of P: Alle NPCs und ihre Quests gelöst

In Lies of P begegnen euch verschiedene Charaktere und NPCs. Einige von ihnen geben euch Aufgaben mit auf den Weg. In diesem Guide zeigen wir euch alle NPC-Quests und wie ihr sie lösen könnt.

Welche NPCs begegnen euch in Lies of P?

Auf eurer Reise durch Krat trefft ihr nicht nur jede Menge verrücktgewordener Puppen, sondern auch einige Überlebende. Manche davon verstecken sich hinter den Fenstern ihrer Häuser, andere wagen sich hinaus. Allerdings sind euch nicht alle wohlgesonnen. Ihr könnt diesen Charakteren begegnen:

Sophia, eure blaue Fee

Eugénie, die Waffenexpertin

Antonia, die Hotelbesitzerin

Polendina, die Shop-Puppe

Gepetto, euer Schöpfer

Toma, ein krankes Kind

Eine weinende Frau, die ihr Kind vermisst

Venigni, der später ins Hotel Krat einzieht

Giangio, ein „Apotheker“, der ebenfalls später ins Hotel einzieht

Cecile, eine Nonne mit düsterem Geheimnis

Alidoro, der Schatzsucher

Eine alte Dame, die gerne noch einmal Wein trinken will

Julian, ein liebeskranker Gentleman

Adelina, die große Sängerin

Belle, eine Polizistin von außerhalb

Hugo, ein Schatzsucher-Anwärter

Versuchsobjekt 826, ein Opfer der Alchemisten-Experimente

Die meisten NPC-Quests werden durch Symbole beim Stargazer gekennzeichnet. Dadurch könnt ihr sie kaum verfehlen. Im Folgenden zeigen wir euch, welche Quests die einzelnen Charaktere euch aufgeben und welche Belohnungen ihr dafür erwarten könnt.

Am Stargazer erfahrt ihr, welcher NPC Neuigkeiten für euch hat. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Sophias Quest – Die Geschichte des blauen Schmetterlings

Sophia ist die blaue Fee, die euch zu Beginn des Spiels erweckt. Bei ihr könnt ihr eure Attribute aufwerten. Sie dient aber auch als eure Führerin durch Krat. Dadurch verpasst ihr auch keinen Teil ihrer Quest.

Die einzigen Entscheidungen, die ihre Quest beeinflussen, findet ihr am Ende des Spiels. Um ihre letzte Geschichte zu erfahren und das Achievement zu erhalten, müsst ihr ihr Erlösung schenken und die namenlose Puppe besiegen. Dann hinterlässt sie einen Brief in Gepettos Zimmer.

Sophia ist eure Leitlinie in Lies of P. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Eugénies Quest – Die Geschichte vom fremden Mädchen

Eugénie hat ihre Werkstatt im Hotel aufgebaut. Bei ihr könnt ihr eure Klingen und Griffe verbessern. Außerdem montiert sie eure Waffen, was ihr aber auch selbst am Stargazer erledigen könnt.

Sobald ihr Alidoro getroffen habt, erfahrt ihr auch mehr über Eugénie. Um ihre letzte Geschichte zu erfahren, müsst ihr Alidoros Leben beenden. Das kryptische Gefäß, das ihr von ihm bekommt, enthält die Wahrheit über Eugénies Bruder. Ihr könnt euch entscheiden, welche Antwort ihr ihr gebt. Sagt ihr die Wahrheit, erhaltet ihr die Trophäe und eine Schallplatte. Wenn ihr lügt, erhaltet ihr eine andere Schallplatte.

Eugénie ist die Waffenexpertin. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Antonias und Polendinas Quest – Die Geschichte von der feinen, alten Dame

Antonia ist die Besitzerin von Hotel Krat. Leider ist sie von der Versteinerungskrankheit befallen. Ihre Dienerpuppe Polendina bietet in seinem Shop verschiedene Gegenstände an. Mit Krat-Versorgungskisten kann der Shop erweitert werden.

Nach eurem Sieg gegen den Puppenkönig offenbart euch Polendina, dass er Gefühle für Antonia entwickelt hat. Wenn ihr Julians Quest abgeschlossen habt, könnt ihr ihm den Ring geben und ihm so Mut machen. Das hat allerdings keine Auswirkung auf den weiteren Verlauf der Quest.

Wenn ihr Victor besiegt habt, erzählt Polendina, dass er ein Heilmittel für Antonia sucht. Giangio kann euch aushelfen, allerdings ist die Wirksamkeit des Mittels nicht sicher. Um die Quest abzuschließen, solltet ihr Polendina empfehlen, das Heilmittel zu verabreichen. Allerdings wird Antonia trotzdem nicht überleben und euch nach eurem Sieg gegen Laxasia eine Schallplatte und einen Erfolg hinterlassen.

Egal, was ihr versucht: Ihr werdet Antonia nicht retten können. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Gepettos Quest – Die Geschichte eines Vaters

Gepetto ist euer Schöpfer. Darum sprechen euch auch viele als „Gepettos Puppe“ an. Da er euch stets sagt, was euer nächster Schritt ist, könnt ihr einem Großteil seiner Geschichte folgen. Wenn ihr ihm euer Herz gebt, erfahrt ihr seine letzte Geschichte, wenn ihr die Notiz in seinem Zimmer lest.

Gepetto ist euer Schöpfer und führt euch durch das Spiel. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Tomas Quest – Pfeife für einen kranken Jungen

Toma versteckt sich hinter einem Fenster in der Nähe des Stargazers „Haus auf dem Elysion Boulevard“. Klettert runter in die Straße und hört euch um, bis ihr ihn husten hört. In der Nähe springt ein Hund aus dem Fenster. Er vermisst seinen Freund Murphy.

Murphy ist allerdings durchgedreht und stellt sich als Boss „Abgewrackter Wächter“ in den Weg. Wenn ihr ihn besiegt habt, findet ihr bei der Bank in der Arena eine Pfeife. Kehrt mit dieser Pfeife zu Toma zurück und benutzt sie, um zu pfeifen. Dann erhaltet ihr von ihm ein leuchtendes Ergo-Fragment.

Toma ist in den Straßen des Elysion-Boulevards zu finden. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Die Quest der weinenden Frau – Die Suche nach dem Kind

Die weinende Frau ist auch hinter einem Fenster im Elysion Boulevard nahe des Stargazers „Haus auf dem Elysion Boulevard“. Wenn ihr dem Polizisten begegnet, könnt ihr dort eine Leiter nach oben klettern oder euch auf das Gerüst fallen lassen. Sie bittet euch, ihre Tochter zurückzuholen.

Die Tochter ist auch nicht weit entfernt. Besiegt den verrückten Esel und folgt vom Stargazer „Rathaus von Krat“ dem Weg bis zur Halle vor dem Rathausplatz. Im Garten davor könnt ihr rechts eine Prügler-Puppe bekämpfen, die eine kaputte Baby-Puppe bewacht. Diese Puppe bringt ihr zur Frau zurück. Lügt sie an, denn dann erhaltet ihr eine Schallplatte und ein Ergo-Fragment. Wenn ihr die Wahrheit sagt, bekommt ihr nur ein Ergo-Fragment.

Die weinende Frau vermisst ihr Kind. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Venignis Quest – Die Geschichte des Prinzen

Venigni begegnet euch in der Werkstattgewerkschaft, kurz bevor ihr euch der Flamme des Königs Fuoco entgegenstellt. Er bittet euch, seinen Butler Pulcinella zu befreien, der von Fuoco bewacht wird. Danach wandert er ins Hotel Krat, wo er euch kryptische Gefäße entschlüsselt. Außerdem könnt ihr bei ihm den Schleifstein wechseln. Im Laufe der Story bekommt ihr außerdem den Ergo-Wellenlängen-Dekodierer von ihm.

Einen Großteil seiner Quest könnt ihr abschließen, wenn ihr im Verlauf der Story mit ihm redet. Wenn ihr Arlecchino in Person begegnet seid, könnt ihr ihn auf seine Beziehung zu Venigni ansprechen. Ist die Möglichkeit nicht verfügbar, müsst ihr das Buch lesen, das ihr in den Lorenzini-Arkaden vor dem Händler findet. Arlecchino gibt euch das „Mondwelt-Krieger-Spielzeug“. Überreicht es Venigni, um seine Quest abzuschließen. Ihr erhaltet dafür einen Ergo-Brocken von Pulcinella.

Arlecchino hilft euch, die Quest von Venigni abzuschließen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Ceciles Quest – Die infizierte Nonne

Cecile begegnet euch in der Bibliothek der Kathedrale von St. Frangelico. Sie bittet euch, ihr die Marke des Erzbischofs zu bringen. Folgt dem Weg, bis ihr nach dem Elite-Geweih-Kadaver einen Durchgang seht, der von zwei Engeln bewacht wird. In dem folgenden Raum mit dem Safe liegt die Marke neben einigen Bücherstapeln.

Bringt ihr die Marke und sie gibt euch eine Attributswiderstands-Ampulle. Nachdem ihr Andreus besiegt habt, findet ihr bei ihr eine Platte. Wenn ihr ihr die Marke nicht bringt, verwandelt sie sich ebenfalls in einen Kadaver und greift euch an.

Zwischen diesen Engelsstatuen findet ihr die Marke des Erzbischofs für Cecile. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Alidoros Quest – Solltet ihr ihn töten?

Wenn ihr den Aufzug beim Geweih-Kadaver in der Bibliothek der Kathedrale von St. Frangelico nehmt, begegnet ihr Alidoro. Er fragt euch, wo es einen Zufluchtsort für ihn gibt. Wenn ihr ihm das Hotel nennt, zieht er direkt dort ein. Solltet ihr die Venigni-Werke genannt haben, findet ihr ihn in einem Raum nahe des Eingangs. Geht die Treppe nach oben. Wenn ihr hier ebenfalls lügt und ihn zum Elysion Boulevard schickt, landet er ebenfalls im Hotel Krat.

Wenn ihr Alidoro zur Werkstatt geschickt habt, könnt ihr ihn hier wiederfinden. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Alidoro tauscht Boss-Ergo gegen Spezialwaffen oder Talismane. Ihr findet ihn im Erdgeschoss von Hotel Krat, wenn ihr den Gang rechts neben Polendina nehmt. Sobald ihr den kahlen Sumpf betretet, wechselt Alidoro dorthin. Dort könnt ihr ihm auf die Handschuhe von Eugénie überreichen.

Nach dem Kampf gegen das grüne Monster wartet er auf euch. Dort könnt ihr erneut tauschen. Danach verrät er euch und hilft bei der Entführung von Gepetto. Ihr trefft ihn erst wieder, wenn ihr die Bruderschaft des Schwarzen Kaninchens besiegt habt. Ihr solltet ihn angreifen, denn sonst könnt ihr Eugénies Quest nicht abschließen und ihre beiden Schallplatten nicht erhalten. Wenn ihr ihn nicht angreift, bleibt er an Ort und Stelle. Und falls ihr euch Sorgen um die folgenden Bosse macht: Ihr könnt ihr Ergo später auch bei Hugo eintauschen.

Lasst euch nicht täuschen. Alidoro sollte nicht am Leben bleiben. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Die Quest der alten Dame – Suche nach La Bleiwies

Die alte Dame sitzt hinter einem Fenster am Eingang der Rosa-Isabelle-Straße. Biegt nach der klopfenden Puppe nach links ab und folgt dem Weg, bis ihr das Poster für „Der Hexenturm und die Prinzessin“ findet. Dort hört ihr die Dame husten. Sie bittet euch, ihr eine Flasche La Bleiwies aus den Lorenzini-Arkaden zu holen.

Die Arkaden findet ihr erst nach dem Opernhaus. Wenn ihr sie durchquert, findet ihr den Wein im Keller kurz vor dem Ausgang der Arkaden. Im Raum vorher werdet ihr von einer Harlekin-Puppe attackiert. Bringt ihr den Wein und sie belohnt euch mit der Venigni-Gedenkmünze. Diese könnt ihr bei Pulcinella gegen einen Halbmondstein eintauschen.

Dieser Harlekin beschützt den Wein für die alte Dame. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Julians Quest – Wo die Liebe hinfällt

Julian steht direkt neben dem Stargazer „Abzugskanal der Rosa-Isabelle-Straße“. Er bittet euch, seine Frau zu finden. Wenn ihr der Straße weiter folgt, dann werdet ihr sie zwangsweise finden. Gemini macht euch auf auf sie aufmerksam. Dabei stellt ihr auf fest, dass es sich um eine Puppe handelt.

Ihr habt die Wahl, Julian die Wahrheit zu sagen oder ihn anzulügen und von einem Brief zu erzählen. Solltet ihr lügen, bekommt ihr eine Geste und den Ehering. Diesen könnt ihr Polendina geben, um ihn zu überzeugen, dass auch Puppen Liebe finden können. Sagt ihr Julian die Wahrheit, bekommt ihr nur ein Ergo-Fragment.

Gemini sagt euch Bescheid, wenn ihr Julians Frau gefunden habt. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Adelinas Quest – Das Schicksal der Sängerin

Die Sängerin Adelina findet ihr in der Oper. Nehmt die rechte Treppe. Wenn ihr dem Weg nach oben folgt, könnt ihr sie in ihrem Zimmer antreffen. Dort betrauert sie ihre Schwester. Sie bittet euch, ihr etwas zu essen zu bringen.

Dieses Essen ist der „leuchtend rote Apfel“. Ihr könnt ihn bei Polendina für 1.000 Ergo erwerben, wenn ihr ihm die Krat-Versorgungskiste bringt. Ihr findet diese Kiste in einer Truhe der Kathedrale von St. Frangelico. Startet in der Kapelle, folgt dem Weg und nehmt den Aufzug. Nach dem Schild-Monster, das auch ein Quarz fallenlässt, findet ihr die Truhe.

Im Raum nach diesem Monster findet ihr die Krat-Versorgungskiste, mit der ihr den roten Apfel für Adelina kaufen könnt. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Wenn ihr Adelina den Apfel gegeben habt, hinterlässt sie euch eine Schallplatte, sobald ihr den Puppenkönig besiegt habt. Ohne Apfel hinterlässt sie stattdessen das Medaillon einer roten Dame.

Hugo – Alidoros größter Fan

Hugo erwartet euch beim Stargazer vor dem Bosskampf im kahlen Sumpf. Er ist ein Anhänger von Alidoro und möchte ebenfalls Schatzjäger werden. Er hat keine Quest, sondern gibt euch lediglich ein kryptisches Gefäß und ein Fahndungsplakat von Alidoro. Solltet ihr Alidoro töten, nimmt Hugo seinen Platz im Hotel ein und verkauft euch von da an Bosswaffen.

Versuchsobjekt 826 – Das Opfer der Alchemisten

Versuchsobjekt 826 findet ihr erst in der Arche-Abtei der Alchemisten. Startet beim Stargazer „Außenmauer der Arche-Abtei“. Folgt dem Weg, bis ihr von einem Boxer überfallen werdet. Hinter ihm ist ein Aufzug nach unten. Wenn ihr damit fahrt, kommt ihr zu einer großen Tür. Versuchsobjekt 826 steht dort neben einer Fackel. Sprecht mit ihm.

Subjekt 826 begegnet euch erst sehr spät in der Arche-Abtei. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Nach eurem Sieg gegen Laxasia wandert er zur Brücke auf der Rosa-Isabelle-Straße. Dort verkauft er euch Waffen, Rüstung und das Kostüm der weißen Dame. Im New Game Plus bekommt ihr außerdem eine goldene Schallplatte bei ihm.

