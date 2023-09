Disney Dreamlight Valley: Den besten Rätsellöser finden

Belle hat für euch in Disney Dreamlight Valley eine wichtige Aufgabe. Sie will, dass ihr herausfindet, wer „Der beste Rätsellöser im Dreamlight Valley“ ist. Wir helfen euch dabei, die Orte der Erinnerung zu finden und führen euch durch die gesamte Mission.

Disney Dreamlight Valley Facts

Habt ihr bei Belle Freundschaftslevel 7 erreicht, sowie Micky Maus, Dagobert Ducks Laden und die Lichtung des Vertrauens freigeschaltet, erhaltet ihr Zugang zur Quest „Der beste Rätsellöser im Dreamlight Valley“. Sprecht mit Belle, um die Mission anzunehmen.

Orte der Erinnerung finden

Mit der Mission „Den Code knacken“ habt ihr die Übersetzungsmaschine hergestellt und diese hat das Tagebuch des besten Rätsellösers von Dreamlight Valley übersetzt. Belle gibt euch eine Seite aus dem Tagebuch, die ihr euch in eurem Inventar anschauen sollt. Begebt euch zum Feld mit der Seite, bestätigt sie und klickt dann auf „Benutzen“.

Erinnerung 1: Den Hut aus dem Wasser angeln

Euch wird der erste von 3 Teilen einer Erinnerung angezeigt. Ihr seht einen Hut auf dem Boden vor einem Tempel am Wasser. An dieser Stelle müsst ihr angeln, um den Hut aus dem Wasser zu bekommen. Das folgende Bild zeigt euch den genauen Fundort der Stelle.

Den ersten Ort aus der Erinnerung des besten Rätsellösers findet ihr auf der Lichtung des Vertrauens. Angelt einfach bei den goldenen Blasen an der eingezeichneten Stelle. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Erinnerung 2: Beweistafel in einem Gebäude finden

Habt ihr den Fischerhut aus dem Wasser geangelt, dann begebt euch in euer Inventar und benutzt ihn, um die zweite Erinnerung auszulösen. Sprecht danach mit Belle und ihr seid euch einig: Ihr müsst nach der Beweistafel in einem öffentlichen Gebäude suchen.

Begebt euch zum Traumschloss und lauft nach dem Betreten gleich rechts zwischen den Topfpflanzen hindurch. Dahinter findet ihr Mickys Geheimtür, die ihr im Rahmen seiner Quest öffnen solltet. Im Raum dahinter, rechts an der Wand, findet ihr die Beweistafel aus der zweiten Erinnerung. Interagiert mit ihr und hebt die Notiz auf, um dann zu erkennen, wer der beste Rätsellöser in Dreamlight Valley ist.

Beim Betreten des Raumes im Schloss, seht ihr die Beweistafel gleich rechts an der Wand. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Belles Arbeitszimmer errichten

Ihr habt herausgefunden, dass Belle die beste Rätsellöserin im gesamten Dreamlight Valley ist. Jetzt wollt ihr für sie einen Arbeitsplatz schaffen, an dem sie ihre Abenteuer planen kann. Dafür müsst ihr mit Dagobert sprechen und bei ihm den Gegenstand „Eleganter Sessel“ bestellen. Wählt dafür folgende Dialogoptionen aus:

„Ich würde gerne einige Dinge bestellen.“

„Möbel“

Klickt unter „Anfragen“ auf das Portrait von Belle.

Bestätigt „Eleganter Sessel“ für 900 Gold.

Zudem müsst ihr mit dem Biest sprechen und ihn darüber informieren, dass ihr einen Arbeitsplatz in seinem Schloss einrichten wollt. Er übergibt euch ein Schreibpult für Belle.

Übergebt beide Gegenstände Belle und geht anschließend in das neue Arbeitszimmer in Biests Schloss, um ein Foto zu machen. Der Arbeitsplatz befindet sich in der linken Ecke hinten im Raum. Danach habt ihr die Mission „Der beste Rätsellöser im Dreamlight Valley“ abgeschlossen.

Wie gut kennt ihr euch eigentlich mit Disney Dreamlight Valley aus? Könnt ihr dieses Quiz meistern?

Disney Dreamlight Valley: Quiz für wahre Herrscher

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.