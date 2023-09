Disney Dreamlight Valley: „Sei unser Freund“ komplett gelöst

Die Mission „Sei unser Freund“ in Disney Dreamlight Valley wird euch dabei helfen, einen Freund für das Biest zu finden. Dafür müsst ihr zunächst den Angelwettbewerb von Kristoff meistern und einen Fisch mit über 3 kg Gewicht fangen. Wir führen euch durch die Aufgaben.

Habt ihr WALL-E und Kristoff freigeschaltet und die Freundschaft zum Biest auf Level 4 gebracht, dann schaltet ihr „Sei unser Freund“ frei. Die Mission ist nicht sehr schwer, bis ihr zum Angelwettbewerb kommt. Doch alles beginnt in der Bibliothek von Dreamlight Valley.

Bücher für Belle sammeln

Während ihr im Rahmen der Quest „Büchersuche“ noch viele Bücher für Belle suchen werdet, geht es hier lediglich um 3 Stück, die in Merlins Haus verteilt sind. Betretet das Haus und wendet euch gleich nach links. In der Ecke liegt das erste Buch. Das zweite findet ihr direkt auf dem Tisch gegenüber der Eingangstür und das dritte in der Ecke links hinter dem Tisch.

Bringt die Bücher zu Belle. Als nächstes sollt ihr mit Mirabel und WALL-E sprechen, um einen Freund für das Biest zu finden. Habt ihr mit den beiden Charakteren gesprochen, dann müsst ihr zum Biest zurückkehren.

Das Biest unterrichten

Das Biest wird euch darum bitten, für ihn zu entscheiden, ob er lieber mit Mirabel oder mit WALL-E Zeit verbringen soll. Egal, wie ihr euch hier entscheidet, ihr werdet entweder ein Paar Pflanzen ernten und pflanzen oder ein Paar Gegenstände herstellen müssen. Am Ende ist aber weder Mirabel noch WALL-E ein geeigneter Freund für das Biest.

Sprecht ihr mit dem Biest, wird er euch erzählen, dass er am liebsten einen Freund hätte, der nicht so viel redet und schon fällt euch Kristoff ein. Begebt euch also zu dem Prinzen und sprecht mit ihm über seinen Angelwettbewerb.

Den Angelwettbewerb meistern

Nachdem ihr mit Kristoff gesprochen habt, wird er euch erklären, was ihr für den Angelwettbewerb machen müsst. Wenn ihr nicht wisst, wo ihr welche Fische angeln könnt, empfehlen wir euch den verlinkten Artikel mit allen Fundorten. Folgende Aufgaben müsst ihr meistern:

2x Salzwasserfisch: Dazu zählen alle Fische, die ihr aus dem Ozean am schillernden Strand angelt.

Dazu zählen alle Fische, die ihr aus dem Ozean am schillernden Strand angelt. 2x Süßwasserfisch: Dazu zählen alle Fische, die ihr in den Seen im Valley angelt.

Dazu zählen alle Fische, die ihr in den Seen im Valley angelt. 1x Fisch mit 3 kg oder mehr: Hierbei empfehlen wir euch den Seeteufel im vergessenen Land zu angeln (goldene Blasen).

Hierbei empfehlen wir euch den Seeteufel im vergessenen Land zu angeln (goldene Blasen). 1x Hering: Diesen Fisch könnt ihr am schillernden Strand oder auf der Lichtung des Vertrauens angeln.

Diesen Fisch könnt ihr am schillernden Strand oder auf der Lichtung des Vertrauens angeln. 1x Brasse: Diesen Fisch könnt ihr auf der friedlichen Wiese angeln (blaue Blasen).

Wie ihr seht, kann der Seeteufel in Disney Dreamlight Valley weit über 3 kg auf die Waage bringen. Was für ein Fisch! (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Habt ihr den 3-kg-Fisch geangelt, dann begebt euch zu Kristoff und dem Biest, um ihrer Unterhaltung zu lauschen. Sprecht im Anschluss mit dem Biest und die Quest „Sei unser Freund“ ist damit vollständig.