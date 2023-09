Disney Dreamlight Valley: Entwurfsseiten finden & den Code knacken

Ein mysteriöses Buch, Entwurfsseiten für eine Übersetzungsmaschine – in Disney Dreamlight Valley kommen klassische Detektive auf ihre Kosten. In Belles Mission „Den Code knacken“ müsst ihr das Geheimnis eines Buches lüften und wir helfen euch dabei.

3 Entwurfsseiten von Maurice finden

Nachdem ihr die Mission „Büchersuche“ abgeschlossen habt, findet Belle ein mysteriöses Buch, das in einem undefinierbaren Code geschrieben wurde. Ebendiesen Code müsst ihr in der Quest „Den Code knacken“ entziffern.

Belle bittet euch, im Reich von Die Schöne und das Biest nach 3 Entwurfsseiten zu suchen, mithilfe derer die Übersetzungsmaschine ihres Vaters hergestellt werden kann. Begebt euch also in Belles Reich und sucht dort nach den Entwurfsseiten von Maurice.

Entwurfsseite Nr. 1

Die erste Entwurfsseite findet ihr im Zimmer des Biests. Das ist der Raum, in den ihr erst hineingelangt seid, nachdem ihr einen Geheimgang in die Bibliothek entdeckt habt. In diesem Raum steht auch die Rose im Glas. Das folgende Bild zeigt euch den genauen Fundort.

Die erste Entwurfsseite findet ihr auf dem Boden in Biests Zimmer. Sie liegt direkt unter dem Bild, das ihr für das Biest gemacht habt. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Entwurfsseite Nr. 2

Die zweite Seite findet ihr im Garten des Schlosses. Begebt euch zur Mitte des Gartens und sucht dort nach einer Birke. Es liegen mehrere Blätter auf der Erde verteilt. Die Entwurfsseiten erkennt ihr daran, dass ihr sie aufheben und nicht nur lesen könnt.

Unter dieser Birke findet ihr die zweite Entwurfsseite für die Quest „Den Code knacken“. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Entwurfsseite Nr. 3

Die letzte Entwurfsseite findet ihr in der Bibliothek. Betretet ihr den Raum über den Haupteingang, seht ihr geradezu den Kamin. In der hinteren Ecke des Raumes links vom Kamin findet ihr das Blatt.

Sucht nach der dritten Entwurfsseite links neben dem Kamin in der Bibliothek. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Habt ihr alle drei Seiten von Maurice gefunden, dann kehrt zurück ins Tal und bringt sie zu Belle.

Die Übersetzungsmaschine bauen

Nachdem ihr Belle die Entwurfsseiten überreicht habt, gelangt ihr zu dem Entschluss, die Übersetzungsmaschine von Maurice zu bauen. Dafür benötigt ihr folgende Komponenten:

30x Weichholz

4x Teile zum Basteln, die ihr aus Eisenbarren herstellen könnt.

20x Glas, das ihr aus Sand und Kohlenerz herstellen könnt.

1x Hauptplatine, die ihr bekommt, wenn ihr WALL-E gefragt habt.

Habt ihr alle Komponenten gesammelt, könnt ihr jetzt an der Werkbank die Übersetzungsmaschine herstellen. Begebt euch hierfür zum Reiter „Funktionelle Gegenstände“. Übergebt den Apparat Belle und sprecht mit ihr. Im Gespräch erfahrt ihr, dass das mysteriöse Buch von Dreamlight Valleys bestem Rätsellöser geschrieben wurde. Doch wer es ist, könnt ihr erst in der nächsten Mission von Belle herausfinden. „Den Code knacken“ ist damit abgeschlossen.

