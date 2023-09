Disney Dreamlight Valley: „Auf in den Westflügel“ komplett gelöst

Wollt ihr in Disney Dreamlight Valley die Schöne und das Biest in euer Dorf bekommen, müsst ihr im ersten Schritt die Aufgabe „Auf in den Westflügel“ lösen. Dafür müsst ihr einen Geheimgang finden, Schlosskerzen sammeln und vieles mehr. Wir führen euch durch die gesamte Quest.

Disney Dreamlight Valley Facts

Um die Schöne und das Biest freischalten zu können, müsst ihr euch ins Traumschloss begeben und über die Treppe auf die zweite Ebene hochlaufen. Die Tür zum Reich befindet sich über der von König der Löwen. Für 12.500 Dreamlight könnt ihr die Tür öffnen und startet damit die Nebenmission „Auf in den Westflügel“.

Erkundet das Reich von Die Schöne und das Biest

Sobald ihr im Reich von Die Schöne und das Biest angekommen seid, könnt ihr rechts ein Klavier sehen. Lauft zunächst die Treppe daneben hoch und dann den Gang ganz nach hinten. Am Ende des Ganges findet ihr eine grüne Truhe mit einer kleinen Überraschung. Im Schloss liegen überall lose Blätter verteilt, die ihr euch durchlesen könnt, aber nicht müsst.

Lauft zurück die Treppe nach unten und dann den Gang weiter am Klavier vorbei. Ihr seht ein fliegendes Buch, dem ihr folgen müsst. Das Buch führt euch direkt zu Belle in die Bibliothek. Sprecht mit der Schönen und sie wird euch darum bitten, 5 fliegende Bücher einzufangen. Ihr könnt sie nicht übersehen, lauft also hinterher und betätigt die Taste zum Aufheben.

Findet den Geheimgang in der Bibliothek

Nachdem ihr erneut mit Belle gesprochen habt, wird sie euch darum bitten, den Geheimgang in der Bibliothek zu finden, um zum Biest zu gelangen. Belle gibt euch auch einen guten Hinweis, wo ihr danach suchen sollt – bei der Rollleiter in der Ecke. Wie sie aussieht, könnt ihr auf dem folgenden Bild sehen.

Findet diese Rollleiter in der Bibliothek und ihr seid dem Geheimgang einen Schritt näher. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Bevor ihr aber den Geheimgang freilegen könnt, müsst ihr insgesamt 6 Gegenstände finden, die allerdings nicht sehr aufwändig versteckt sind. Lauft einfach in alle Ecken des Raumes und sucht nach

4x Kaputte Leiterstufe und

2x Das fehlende Rad der Leiter.

Habt ihr diese 6 Gegenstände gefunden, dann platziert sie in der Rollleiter, um sie zu reparieren. Der Geheimgang öffnet sie danach automatisch. Sprecht jetzt mit Belle.

Kerzen, Kerzenständer und goldenen Vorhang finden

Die Schöne wird euch erklären, dass ihr euch verkleiden müsst, um mit dem Biest sprechen zu können. Dafür benötigt ihr folgende Gegenstände, die ihr im Schloss verteilt finden sollt:

4x Schlosskerze

1x Kerzenständer des Schlosses

1x Goldener Vorhang

Die folgenden Bilder zeigen euch die Fundorte der Gegenstände genau.

Die erste Kerze findet ihr auf dem Tisch in der hinteren Ecke der Bibliothek links neben dem Kamin. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Die zweite Kerze findet ihr auf einem Fass, direkt hinter der Geheimtür in der Bibliothek. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Die dritte Kerze befindet sich auf dem Tisch im Garten. Lauft die Treppe in den Garten herunter und dann links. (Bildquelle Screenshot GIGA)

Die vierte Kerze findet ihr am Anfang des Reichs von Die Schöne und das Biest. Sucht auf dem Tisch neben dem Klavier. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Den Kerzenständer findet ihr im Gang des Schlosses bei der Tür, die von zwei Löwen bewacht wird. Er liegt auf einem Stuhl. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Der goldene Vorhang liegt auf einem Tisch in der Bibliothek. Schaut beim Betreten gleich nach links. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Bringt Belle alle gesammelten Gegenstände und lasst sie für euch eine Verkleidung herstellen. Verkleidet euch als Kerzenständer (Anzug und Hut) und lauft durch den Geheimgang zum Vorhang, durch den ihr jetzt treten könnt, um das Biest zu sprechen. Nachdem ihr mit dem Biest gesprochen habt, sollt ihr wieder mit Belle sprechen. Kehrt also zu ihr zurück.

Hinweis: Sollte das Spiel bei euch hängen bleiben, dann liegt es daran, dass ihr die Verkleidung anhabt. Nach dem Gespräch mit dem Biest könnt ihr euch wieder umziehen. Dann sollte auch das Spiel wieder flüssig laufen.

Ein neues Bild für das Biest herstellen

Habt ihr der Schönen von eurem Gespräch mit dem Biest berichtet, entscheidet ihr euch, ein neues Bild für den flauschigen Prinzen zu malen. Begebt euch zurück ins Tal und sprecht mit Merlin. Der Zauberer wird euch verraten, welche Materialien ihr braucht, um das Bild herzustellen:

12x Weichholz

8x Faser

4x Traumscherbe

3x Weißes Gänseblümchen

2x Granat

Habt ihr alle Items zusammen, dann könnt ihr an eurer Werkbank im Reiter Funktionelle Gegenstände eine Verzauberte Leinwand herstellen. Begebt euch damit zurück zu Belle in das Reich von Die Schöne und das Biest und übergebt sie ihr. Folgt der Prinzessin in den Westflügel und sprecht dort erneut mit ihr. Das Bild entsteht dadurch automatisch.

Sprecht mit dem Biest und mit Belle und schon habt ihr die Mission „Auf in den Westflügel“ abgeschlossen. Wollt ihr, dass die Schöne und das Biest in euer Dorf ziehen, müsst ihr noch die nächste Quest abschließen, die „Ein verkleideter Prinz“ heißt.