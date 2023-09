Überraschende Wendung: Kino-Flop wird auf Disney+ zum Hit

Was an den Kinokassen eher als erschlagende Niederlage bezeichnet werden kann, hat sich als Stream auf Disney+ plötzlich wie ein Phönix aus der Asche erhoben. Arielle, die Meerjungfrau hat entgegen vieler Erwartungen doch noch die Massen begeistert.

Die Riege der Hollywood-Flops

Aufgrund der kontroversen Diskussionen bezüglich der Besetzung von Arielle, sind die Anstürme auf die Kinokassen entsprechend ausgeblieben. Damit ist es dem Film Arielle, die Meerjungfrau wie einigen anderen Projekten in letzter Zeit ergangen. So zum Beispiel Shazam! Fury of the Gods, The Flash, Blue Beetle oder Indiana Jones und das Rad des Schicksals.

Irgendwo zwischen diesen hat sich auch Arielle, die Meerjungfrau eingereiht und zählt damit zu den erfolglosesten Filmen des Jahres. Die eingespielten knapp 560 Millionen US-Dollar (Quelle: thenumbers.com) dürften gerade so die Kosten des Films gedeckt haben. Aber kaum ist der Film als Stream bei Disney+ verfügbar, scheinen sich doch plötzlich einige dafür zu interessieren. Allein in den ersten fünf Tagen wird der Blockbuster 16 Millionen Mal geklickt.

Aus anfänglichem Trotz wird schiere Begeisterung

Auf Rotten Tomatoes hat Arielle, die Meerjungfrau eine Zuschauerbewertung von 94 Prozent erhalten, was in Anbetracht der anfänglichen Skepsis eine sehr gute Wertung ist. Offenbar sind viele Zuschauer tatsächlich nur aus Trotz nicht für diesen Film ins Kino gegangen, weil sie geglaubt haben, dass er sowieso nicht gut umgesetzt worden wäre.

Kaum ist er jedoch als Stream verfügbar und kann vom heimischen Sofa aus betrachtet werden, sind doch einige zu dem Entschluss gekommen, mal reinzuschauen. Und offenbar hat sich dabei herausgestellt, dass die Neuinterpretation des Disney-Zeichentrick-Klassikers doch gar nicht so schlecht gelungen ist.

Vielleicht hat das einige Leute überzeugt, Remakes wie diesem von Vornherein eine Chance zu geben. Zwar steht die Realverfilmung von Schneewittchen aktuell in ähnlich kontroverser Diskussion, aber eventuell strömen dafür trotzdem mehr an die Kinokassen.

