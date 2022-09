Es gibt in Disney Dreamlight Valley vier Arten von Holz: Hartholz, Weichholz, Dunkles Holz und Trockenes Holz. Ihr braucht das Material, um Missionen abzuschließen oder Möbel zu bauen. Wir erklären euch, wo ihr es finden und wie ihr es sogar farmen könnt.

Disney Dreamlight Valley Facts

Fundorte aller Arten von Holz

Nach und nach schaltet ihr neue Biome frei, was euch mal mehr, mal weniger Dreamlight kostet. Auf diese Weise erhaltet ihr Zugang zu neuen Crafting-Materialien. Das gilt natürlich auch für Holz. Die folgende Liste erklärt euch, wo ihr alle Arten Holz finden werdet:

Weichholz: Die einzige Holzart, die überall wächst und die ihr am Stand von Kristoff kaufen könnt, wenn ihr ihn im Rahmen seiner Freundschaftsaufgaben eröffnet habt. Hartholz: Wald der Tapferkeit, Lichtung des Vertrauens, Sonnige Ebene, Eisige Höhen, Vergessenes Land. Dunkles Holz: Nur im Vergessenen Land. Trockenes Holz: Sonnige Ebene, Eisige Höhen, Vergessenes Land

Wie ihr Holz farmen könnt

Pro Gebiet spawnt nur eine bestimmte Anzahl an Holz. Wir haben bis zu 20 Stück zählen können (je nach Gebiet). Außerdem spawnt Holz eigentlich recht schnell nach. Das Problem ist, dass man viel Zeit damit verbringt, es einzusammeln. Um Holz farmen zu können, solltet ihr eine Baumfarm anlegen.

So, wie ihr auch euer Haus vergrößern und mit Möbeln gestalten könnt, so könnt ihr auch in der freien Natur Möbel, Häuser und Bäume verschieben. Um eine Baumfarm zu bauen, müsst ihr Folgendes bedenken: