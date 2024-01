Disney Dreamlight Valley: Fischbrötchen und Rohkost herstellen („Minnie wird vermisst“)

Während der Freundschaftsaufgabe „Minnie wird vermisst“ in Disney Dreamlight Valley sollt ihr für Micky Fischbrötchen und Rohkost herstellen. Doch welche Zutaten braucht ihr für diese Gerichte genau? In diesem Guide verraten wir es euch, damit ihr Mickys Quest schnell abschließen könnt.

Lösung für „Minnie wird vermisst“

Wenn ihr Mickys Questreihe verfolgt, werdet ihr im Verlauf die Aufgabe „Minnie wird vermisst“ von ihm erhalten. Er möchte ein Picknick für Minnie veranstalten und ihr sollt dafür 2x Fischbrötchen und 5x Rohkost zubereiten. Allerdings gibt euch Micky keine Rezepte für diese Gerichte.

Wie ihr die geforderten Gerichte schnell und einfach herstellt, zeigen wir euch im folgenden Video:

Disney Dreamlight Valley: Fischbrötchen und Rohkost zubereiten

Ihr müsst also selbst die richtigen Zutaten am Gasherd in eurem Haus kombinieren, um diese Gerichte zu erhalten. Falls ihr dabei Probleme habt, findet ihr die entsprechenden Rezepte im Folgenden beschrieben.

Fischbrötchen-Rezept

Um ein Fischbrötchen herzustellen, benötigt ihr folgende Zutaten:

1x Weizen

1x Fisch (Beliebige Art)

Weizen könnt ihr selber anbauen oder alternativ von Goofys Stand kaufen, wenn es schneller gehen soll. Fische könnt ihr bei den Blubberblasen angeln, die ihr auf den Teichen bei der friedlichen Wiese findet. Neben dem südwestlichsten Teich findet ihr dafür auch eine kaputte Angel, die Goofy für euch repariert, wenn ihr sie ihm bringt.

Das Fischbrötchen-Rezept in Disney Dreamlight Valley (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Rohkost-Rezept

Um Rohkost herzustellen, benötigt ihr folgende Zutaten:

1x Gemüse (Wahlweise eine Karotte, eine Gurke, einen Pilz oder eine Paprika)

Dieses Rezept sollte euch keine Probleme bereiten, da ihr vor allem Karotten bereits zu Spielbeginn in großen Mengen anbauen könnt. Karotten oder das Saatgut dafür verkauft euch Goofy bei seinem Stand auf der friedlichen Wiese.

Das Rohkost-Rezept in Disney Dreamlight Valley (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Beachtet, dass ihr 2x Fischbrötchen und 5x Rohkost herstellen müsst, ihr braucht also mehrere Einheiten der Zutaten. Habt ihr alle Gerichte hergestellt, gebt sie Micky und folgt ihm zum Picknickplatz, um die Freundschaftsaufgabe abzuschließen.