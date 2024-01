Disney Dreamlight Valley: „Eine Geschichte von Stein und Feuer“ – 5-Sterne-Menü herstellen

In Mauis Quest „Eine Geschichte von Stein und Feuer“ in Disney Dreamlight Valley sollt ihr eine Feuerschale aus Granit herstellen und müsst dafür unter anderem ein 5-Sterne-Menü zubereiten sowie roten Bartfaden finden. An dieser Stelle führen wir euch durch alle Schritte der Mission.

„Eine Geschichte von Stein und Feuer“ starten

Nachdem ihr Freundschaftslevel 4 bei Maui erreicht habt, sprecht mit ihm, um diese Aufgabe zu starten. Er möchte, dass ihr ihm zum schillernden Strand folgt. Hier steckt ein Gegenstand in einem der großen blauen Felsen am Strand, den ihr mit eurer Spitzhacke nicht zerstören könnt.

Maui will eure Spitzhacke verbessern, zunächst sollt ihr aber in Vaianas Reich zurückkehren und die dafür benötigten Gegenstände aus seinem Korb holen.

Korb in Vaianas Reich finden

Betretet erneut Vaianas Bereich über das Portal im Traumschloss und lauft hier zum Boot am Strand. Direkt daneben steht der Korb mit fünf Steinschabern, die ihr einsammeln müsst.

Fundort des Korbs in Vaianas Reich (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

5-Sterne-Menü für Maui zubereiten

Nachdem ihr Maui die Steinschaber übergeben habt, sollt ihr ein 5-Sterne-Gericht für ihn kochen. Es gibt viele solcher Rezepte, die ihr für diese Aufgabe umsetzen könnt. Folgendes Gericht ist unserer Meinung nach das einfachste:

Große Meeresfrüchteplatte: 4x Beliebige Meeresfrüchte (z.B. Muscheln vom Strand), 1x Zitrone

Große blaue Felsen zerstören

Nach dem Festschmaus gibt Maui euch das Upgrade für die Spitzhacke und ihr könnt fortan alle großen blauen Steine am Strand zerstören. Zerschlagt die Trümmer, um den zerbrochenen Sandstein daraus zu erhalten. Maui nennt euch daraufhin weitere Zutaten, die ihr zur Herstellung der Granit-Feuerschale benötigt.

Roter Bartfaden finden

Neben dem Sandstein benötigt ihr folgende Herstellungsmaterialien:

20x Sand: Könnt ihr am Strand durch Graben finden oder ihr zerstört die blauen Felsen, die viel Sand enthalten.

Könnt ihr am Strand durch Graben finden oder ihr zerstört die blauen Felsen, die viel Sand enthalten. 25x Stein: Erhaltet ihr über den Abbau von Felsen und Felsflecken in allen Biomen.

Erhaltet ihr über den Abbau von Felsen und Felsflecken in allen Biomen. 10x Kohlenerz: Erhaltet ihr über den Abbau von Felsflecken in allen Biomen.

Erhaltet ihr über den Abbau von Felsflecken in allen Biomen. 3x Roter Bartfaden: Dies ist eine der Blumen, die nur auf dem Hauptplatz wächst. Falls nicht genug vorhanden sind, pflückt alle Blumen vom Hauptplatz, damit roter Bartfaden spawnen kann.

Granit-Feuerschale herstellen

Habt ihr alle Materialien gesammelt, könnt ihr die Granit-Feuerschale unter der Kategorie „Möbel“ an der Werkbank herstellen. Ihr müsst sie dann nur noch an einer beliebigen Stelle im Dorf platzieren und mit Maui sprechen, um die Quest abzuschließen.

