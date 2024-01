Disney Dreamlight Valley: „Ein Haus für die Ente“ – Donalds Haus aufräumen

Nachdem Donald Duck als Bewohner ins Disney Dreamlight Valley eingezogen ist, könnt ihr ihm während der Mission „Ein Haus für die Ente“ helfen, sein Hausboot zu reparieren. Dabei müsst ihr unter anderem das Bootsreparaturset herstellen und Donalds Haus aufräumen, wobei es zu einem nervigen Bug kommen kann. In unserem Walkthrough führen wir euch durch die Mission.

„Ein Haus für die Ente“ starten

Nachdem ihr den Wald der Tapferkeit freigeschaltet und die Story-Aufgabe „Verloren im finsteren Hain“ abgeschlossen habt, könnt ihr mit Donald Duck sprechen und seine Freundschaftsaufgabe „Ein Haus für die Ente“ starten. Sein Bootshaus steht zerstört am schillernden Strand und ihr sollt mit Dagobert Duck sprechen, damit er bei der Reparatur hilft.

Bootsreparaturset herstellen

Dagobert beauftragt euch damit, Materialien für ein Bootsreparaturset zu sammeln. Er gibt euch dafür die Blaupause von Donalds Boot. Des Weiteren benötigt ihr folgende Dinge:

16x Weichholz: Findet ihr am Boden in der Nähe von Bäumen in allen Regionen.

Findet ihr am Boden in der Nähe von Bäumen in allen Regionen. 8x Hartholz: Findet ihr am Boden in der Nähe von Bäumen in allen Regionen (außer Hauptplatz und friedliche Wiese). Wie ihr Hartholz und andere Holzarten farmen könnt, erklären wir euch auch genau im verlinkten Guide.

Findet ihr am Boden in der Nähe von Bäumen in allen Regionen (außer Hauptplatz und friedliche Wiese). Wie ihr Hartholz und andere Holzarten farmen könnt, erklären wir euch auch genau im verlinkten Guide. 2x Eisenbarren: Sammelt zunächst 10x Eisenerz bei Mineralvorkommen in allen Regionen (außer Hauptplatz, friedliche Wiese und schillernder Strand). Diese könnt ihr an einer Werkbank zu 2x Eisenbarren verarbeiten.

Sammelt zunächst 10x Eisenerz bei Mineralvorkommen in allen Regionen (außer Hauptplatz, friedliche Wiese und schillernder Strand). Diese könnt ihr an einer Werkbank zu 2x Eisenbarren verarbeiten. 4x Seile: Seile könnt ihr an der Werkbank für jeweils 8x Fasern herstellen. Fasern könnt ihr ebenfalls an der Werkbank produzieren. Für 5x Fasern braucht ihr 1x Seetang. Wie ihr Seetang finden und farmen könnt, lest ihr im verlinkten Guide.

Habt ihr alle Materialien zusammen, könnt ihr das Bootsreparaturset an der Werkbank herstellen. Gebt es daraufhin Donald und interagiert mit dem Schild von Dagobert Duck neben dem Hausboot, um es zu reparieren.

Donalds Haus aufräumen (Möglicher Bug)

Im nächsten Schritt betretet ihr gemeinsam mit Donald das Hausboot. Er gibt euch die Aufgabe, sein Haus aufzuräumen. Folgende Gegenstände liegen verstreut im Boot:

2x Donalds Preise

2x Krüge

1x Donalds Buch

1x Mysteriöser Schrott

Sammelt alle Gegenstände ein und gebt sie Donald. Daraufhin gibt er euch eine Zeitkapsel, die ihr aus eurem Inventar heraus öffnen müsst, um die Quest abzuschließen.

Möglicher Bug vor Update 1.05



Sofern eure Spielversion nicht 1.05 oder höher ist, kann es zu Problemen mit dieser Aufgabe kommen, da ein Bug es verhindern kann, dass ihr alle Gegenstände im Boot einsammeln könnt. Es kann nämlich passieren, dass einer der Preise unerreichbar zwischen Sofa und Couchtisch steckt. Dieser ist dann unerreichbar für euch. Mit installiertem Update 1.05 sollte dieser Fehler nicht mehr vorkommen und alle Gegenstande erreichbar sein.

Liegt einer der Preise bei euch wie hier zu sehen, seid ihr ebenfalls vom Bug betroffen (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Liegt trotz Update 1.05 einer der Gegenstände bei euch unter dem Couchtisch, könnt ihr ihn erreichen, wenn ihr in der Nähe ein Item aus eurem Rucksack fallen lasst. In so einem Fall bekommt ihr daraufhin die Tasteneinblendung, die euch den Gegenstand unter dem Tisch einsammeln lässt. Das folgende YT-Video zeigt euch diese Vorgehensweise:

Alternativ kann es auch funktionieren, wenn ihr eine Weile gegen den Tisch lauft, bis die Tasteneinblendung mit etwas Glück auftaucht.

