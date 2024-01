Disney Dreamlight Valley: Alle 3 Sonnensteinfragmente für Mutter Gothel finden

In Mutter Gothels Quest „Die Sonnensteinfragmente“ sollt ihr die Fragmente des Sonnensteins finden, der in drei Teilstücke zerbrochen ist. Die Fragmente tauchen dabei nur zu bestimmten Zeiten an bestimmten Orten des Tals auf. Die Fundorte und Quest-Lösung zeigen wir euch an dieser Stelle.

Disney Dreamlight Valley Facts

„Die Sonnensteinfragmente“ starten

Diese Aufgabe könnt ihr starten, sobald ihr mit Mutter Gothel Freundschaftslevel 7 erreicht habt. Zudem müsst ihr das Biom „Sonnige Ebene“ freigeschaltet und einen gewissen Fortschritt bei den Quests von Merlin erreicht haben. Sprecht mit Gothel und sie wird euch vom Sonnenstein erzählen.

Dieser ist in drei Fragmente zerbrochen, die nur zu bestimmten Zeiten an bestimmten Orten im Dorf erscheinen. Bei dieser Quest müsst ihr also die Tageszeit beachten. Wir raten euch dabei dringend ab, Zeitreisen zu benutzen, da dies zu schweren Bugs im Spiel führen kann, die im schlimmsten Fall euren Spielstand zerstören können.

Im Folgenden beschreiben wir euch die genauen Fundorte der drei Fragmente und wann ihr sie einsammeln könnt.

Fragment im Wald der Tapferkeit (nachts)

Das Fragment der Abenddämmerung taucht in den Abend- und Nachtstunden im Südosten des Waldes der Tapferkeit auf. Haltet nach einem schwebenden, glänzenden Fragment Ausschau, das nach Sonnenuntergang spawnt.

Das Fragment befindet sich in der Nähe von Annas und Kristoffs Haus. (Bildquelle: Screenshot spieletipps.de)

Das Mittagsfragment taucht im Nordwesten der Lichtung des Vertrauens neben einem Baum auf, wenn ihr hier um ca. 12:00 Uhr oder nachmittags sucht.

Das Mittagsfragment hat eine goldene Farbe und spawnt in der Nähe des Wasserfalls. (Bildquelle: Screenshot spieletipps.de)

Fragment auf der sonnigen Ebene (morgens)

Das Fragment der Morgendämmerung spawnt in den Morgenstunden südlich vor der Flusskrümmung auf der sonnigen Ebene. Falls ihr Morgenmuffel seid, könnt ihr hier auch schon nach Mitternacht suchen, dann spawnt das Fragment bereits.

Von Mitternacht bis in die Morgenstunden findet ihr das Fragment an dieser Stelle. (Bildquelle: Screenshot spieletipps.de)

Habt ihr alle Fragmente gefunden, kehrt zu Mutter Gothel zurück und übergebt sie, um die Quest abzuschließen. Als Nächstes geht es mit der Quest „Dorfprojekt: Die Wiederherstellung des Sonnensteinsx0147 weiter.