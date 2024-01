Disney Dreamlight Valley: Zeitreisen – Deshalb solltet ihr die Zeit nicht ändern

Disney Dreamlight Valley ist ein Simulationsspiel, das an die echte Zeit geknüpft ist. Bestimmte Dinge könnt ihr nur begrenzt an einem Tag machen und müsst für weiteren Fortschritt bis zum nächsten Tag warten. Hier liegt der Gedanke nahe, einfach die Zeit in den Systemeinstellungen zu ändern, um alles zu resetten. Warum ihr das nicht tun solltet, erklären wir euch in diesem Guide.

Disney Dreamlight Valley Facts

Zeitreisen können den Spielstand beschädigen

Da Disney Dreamlight Valley ein ähnliches Spielprinzip wie Animal Crossing hat, sind vor allem Spielerinnen und Spieler auf der Switch mit dem Konzept des Zeitreisens vertraut und wollen das vielleicht auch in Disney Dreamlight Valley ausprobieren, um schneller Fortschritt zu machen. So respawnen nur täglich Ressourcen in eurem Dorf, das Angebot in den Läden ändert sich und ihr könnt Kleintiere nur einmal täglich füttern. Das sind nur ein paar Beispiele der Aktivitäten, die euch zum täglichen Spielen anregen sollen.

Während das Zeitreisen in Animal Crossing reibungslos funktioniert, ist das in Disney Dreamlight Valley leider nicht der Fall. Wie ihr auch im FAQ des „Disney Dreamlight Valley“-Reddit nachlesen könnt, wird davon strikt abgeraten, da es euren Spielstand zerstört. Bugs, die mit dem Ändern der Zeit zusammenhängen, haben laut den Entwicklern keine hohe Priorität. Wann und ob die Probleme überhaupt behoben werden, ist nicht abzusehen. Ihr solltet die Zeit in eurem Spiel deshalb nicht ändern!

Woher weiß ich, dass mein Spiel verbuggt ist?

Ihr werdet das in erster Linie daran merken, dass Ressourcen nicht mehr täglich spawnen. Zudem werdet ihr Pflanzen, die ohne euer Zutun im Dorf wachsen, nicht mehr ernten können. Das betrifft zum Beispiel Oregano oder Bananen, die ihr für bestimmte Quests sammeln müsst und diese Quests deshalb nicht abschließen könnt.

Gibt es eine Lösung für den Zeit-Bug?

Glücklicherweise ja! Dazu müsst ihr allerdings das Datum wissen, bevor ihr die Zeit zum ersten Mal geändert habt. Wenn ihr die Zeit zu dem Datum setzt, als noch alles funktioniert hat, wird der Bug behoben. Aus eigener Erfahrung können wir berichten, dass es bei uns geklappt hat. Das hat jedoch zur Folge, dass das Datum in eurem System nicht mehr mit dem richtigen Datum synchronisiert werden kann.

Wenn ihr das Datum der ersten Änderung nicht mehr kennt, gibt es leider keine andere Lösung für das Problem. Ihr müsst dann wohl oder übel ein neues Spiel starten, wenn ihr nicht mehr weiter kommt.

Wie ändere ich die Zeit?

Schritt für Schritt wollen wir darauf nicht eingehen, da dies wie ausgeführt nicht zu empfehlen ist. Wenn ihr trotzdem die Zeit ändern wollt, ist das einfach gemacht und funktioniert auf allen Systemen gleich. Ihr müsst dazu die Systemeinstellungen eurer Konsole oder eures PCs aufrufen und dort die Synchronisation der Uhrzeit mithilfe des Internets ausschalten. Anschließend könnt ihr Datum und Uhrzeit manuell bestimmen, was Auswirkungen auf Disney Dreamlight Valley haben wird.