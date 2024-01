Disney Dreamlight Valley: „Wie sich ein Zuhause anfühlt“ – Fischauflauf & eingelegter Hering nach Arendelle-Art

In Elsas Quest „Wie sich ein Zuhause anfühlt“ sollt ihr einen Fischauflauf und einen eingelegten Hering nach Arendelle-Art zubereiten. Dafür müsst ihr unter anderem Löwenzahnsirup herstellen und einen Glitzerhering fangen. Wie ihr Elsas Mission erfolgreich abschließen könnt, lest ihr in unserem Walkthrough.

„Wie sich ein Zuhause anfühlt“ starten

Sobald Elsa in euer Tal gezogen ist und ihr Freundschaftslevel 3 mit ihr erreicht habt, könnt ihr diese Quest von der Eiskönigin erhalten. Elsa hat Heimweh und möchte, dass ihr für sie einige Kochrezepte aus Arendelle zubereitet. Genauer gesagt möchte sie einen Fischauflauf und einen eingelegten Hering nach Arendelle-Art haben.

Zunächst sollt ihr allerdings den Löwenzahnsirup herstellen, da dieser den Fischauflauf auf besondere Art verfeinert.

Löwenzahnsirup herstellen

Für den Löwenzahnsirup benötigt ihr folgende Zutaten:

1x Zitrone: Könnt ihr von Bäumen im Wald der Tapferkeit und bei der Lichtung des Vertrauens ernten.

Könnt ihr von Bäumen im Wald der Tapferkeit und bei der Lichtung des Vertrauens ernten. 5x Löwenzahn: Löwenzahn wächst überall auf dem Hauptplatz. Eventuell müsst ihr einige Minuten warten, bis neue Blumen respawnen, um die benötigte Anzahl zu finden.

Löwenzahn wächst überall auf dem Hauptplatz. Eventuell müsst ihr einige Minuten warten, bis neue Blumen respawnen, um die benötigte Anzahl zu finden. 3x Knoblauch: Könnt ihr im Wald der Tapferkeit aus dem Boden pflücken.

Könnt ihr im Wald der Tapferkeit aus dem Boden pflücken. 2x Zwiebeln: Zwiebeln oder das Saatgut dafür könnt ihr bei Goofys Stand im Wald der Tapferkeit kaufen. Eventuell müsst ihr den Stand zuvor mehrmals ausbauen.

Zwiebeln oder das Saatgut dafür könnt ihr bei Goofys Stand im Wald der Tapferkeit kaufen. Eventuell müsst ihr den Stand zuvor mehrmals ausbauen. 1x Leeres Fläschchen: Könnt ihr an einer Werkbank mit 3x Glas herstellen. 3x Glas könnt ihr ebenfalls an der Werkbank mit insgesamt 15x Sand und 3x Kohlenerz produzieren. Sand findet ihr am Strand oder wenn ihr die blauen Steine dort zerstört. Verfolgt Mauis Quests, um das nötige Upgrade dafür für eure Spitzhacke zu bekommen.

Bringt die gesammelten Zutaten zu Elsa. Im nächsten Schritt sollt ihr nun einen Glitzerhering für Elsa fangen.

Glitzerhering finden

Elsa verrät euch, dass der Glitzerhering nur an regnerischen Tagen bei der Lichtung des Vertrauens fangbar ist. Ihr müsst also wohl oder übel warten, bis es bei euch im Spiel regnet. Begebt euch dann umgehend zum Fluss in der Mitte der Lichtung und angelt bei den orangen Blubberblasen im Fluss, um den Glitzerhering zu fangen.

Auf dem folgenden Bild zeigen wir euch, wo wir den Glitzerhering fischen konnten. Bei euch ist es eventuell eine andere Stelle.

An dieser Stelle taucht der Glitzerhering bei Regen auf der Lichtung auf (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Fischauflauf zubereiten

Ihr habt nun alle Zutaten für den besonderen Fischauflauf nach Arendelle-Art. Begebt euch also zu einer beliebigen Kochstelle und kombiniert folgende Zutaten im Kochtopf:

Weizen: Weizen oder das Saatgut dafür könnt ihr bei Goofys Stand auf der friedlichen Wiese kaufen. Eventuell müsst ihr den Stand zuvor mehrmals ausbauen.

Weizen oder das Saatgut dafür könnt ihr bei Goofys Stand auf der friedlichen Wiese kaufen. Eventuell müsst ihr den Stand zuvor mehrmals ausbauen. Butter: Könnt ihr in Remys Restaurant kaufen.

Könnt ihr in Remys Restaurant kaufen. Glitzerhering: Diese besondere Zutat wird in der Quest-Kategorie beim Kochen angezeigt. Verwechselt es also nicht und benutzt keinen normalen Hering!

Diese besondere Zutat wird in der Quest-Kategorie beim Kochen angezeigt. Verwechselt es also nicht und benutzt Löwenzahnsirup: Der zuvor hergestellte Sirup wird ebenfalls in der Quest-Kategorie beim Kochen angezeigt.

Achtet darauf, den Glitzerhering und Löwenzahnsirup mit in den Kochtopf zu werfen (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Eingelegten Hering nach Arendelle-Art zubereiten

Für den eingelegten Hering nach Arendelle-Art könnt ihr einen normalen Hering benutzen. Ansonsten benötigt ihr größtenteils die Zutaten, die ihr zuvor schon gesammelt habt. Die Zutaten sind:

Hering

Zitrone

Zwiebel

Knoblauch

Beliebiges Gewürz (Knoblauch, Minze, Oregano, Basilikum oder Ingwer)

Bringt anschließend beide Gerichte zu Elsa, um diesen Schritt der Quest abzuschließen.

Elsas Truhe finden & lila Wappen platzieren

Nachdem Elsa die Gerichte probiert hat, erinnert sie sich an eine Truhe, die sie in der Nähe ihrer Eishöhle vergraben hat. Sie befindet sich im Boden links des Eingangs.

Grabt an dieser Stelle, um Elsas Truhe zu finden (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

In der Truhe findet ihr den extra eingelegten Hering nach Arendelle-Art sowie das lilane Wappen. Geht anschließend in die Eishöhle und platziert das Wappen bei der Wand am Ende der Höhle. Sprecht daraufhin mit Elsa, um ihre Mission abzuschließen.