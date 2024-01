Disney Dreamlight Valley: „Süßes oder Saures“ – Lösung und Belohnung

In Disney Dreamlight Valley gibt es mit „Süßes oder Saures“ eine Halloween-Aufgabe, deren Lösung nicht so offensichtlich ist. An dieser Stelle zeigen wir euch daher, wie ihr diese Mission lösen könnt und welche Belohnung es dafür gibt.

Disney Dreamlight Valley Facts

Lösung für „Süßes oder Saures“

Die Halloween-Aufgabe „Süßes oder Saures“ könnt ihr in der Kategorie „Dorf“ im Dreamlight-Menü finden. Allerdings stehen hier keine genauen Abschlussbedingungen, sodass nicht ganz klar ist, was ihr dafür genau tun müsst. Um „Süßes oder Saures“ abzuschließen, müsst ihr den Charakteren in eurem Dorf zehn Geschenke überreichen.

Sprecht also einen beliebigen Bewohner an und wählt die Dialogoption „Ich habe etwas für dich!“. Überreicht ihnen dann einen beliebigen Gegenstand aus eurem Inventar, um ein Geschenk zu machen. Tipp: Es muss kein Lieblingsgeschenk des jeweiligen Charakters sein. Ihr könnt also beispielsweise auch einfach nur einen Stein verschenken. Für den Fortschritt der Aufgabe reicht das aus.

Allerdings könnt ihr nicht demselben Bewohner 10 Geschenke machen, es müssen zehn verschiedene Charaktere sein! Sollten sich also noch nicht zehn Bewohner in eurem Dorf befinden, müsst ihr erst weitere Quests abschließen und neue Bewohner wie beispielsweise Remy freischalten.

Belohnung für „Süßes oder Saures“

Habt ihr Geschenke an zehn beliebige Bewohner verteilt, könnt ihr eure Belohnung für die Aufgabe aus dem Dreamlight-Menü einlösen. Dabei handelt es sich um einen Mickey Mouse Pumpkin, den ihr über das Möbel-Menü an einem beliebigen Ort platzieren könnt. Ihr findet ihn unter der Dekor-Kategorie.

Als Belohnung erhaltet ihr einen Kürbis in Micky-Maus-Form (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

„Süßes oder Saures“ ist übrigens nicht die einzige Halloween-Aufgabe, die nicht ganz so eindeutig ist. Wir zeigen euch außerdem, wie ihr Zuckerrausch abschließen oder die Mission „Das Böse trägt viele Masken“ lösen könnt.