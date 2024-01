Disney Dreamlight Valley: Stitch & Socken finden (inkl. Zeitangabe)

Durch das Toy-Story-Update wird Disney Dreamlight Valley um einige Charaktere erweitert. Dazu zählt auch Stitch von „Lilo & Stitch“. Allerdings ist es nicht so offensichtlich, wann die kleine Kreatur in das Dorf kommt. Wir helfen euch dabei, Stich in Disney Dreamlight Valley freizuschalten.

Alle drei Socken finden und Stitch freischalten

Damit ihr Stitch ins Valley bekommt, müsst ihr drei Socken finden, die in der Welt verteilt sind. Das Problem ist, dass sie nicht einfach alle drei irgendwo herumliegen. Sobald ihr die erste findet, startet ihr eine neue Quest von Donald Duck und die wird sich über mehrere Tage ziehen.

Ihr könnt die Quest auch mithilfe der Zeitreise am selben Tag erledigen. Was das bedeutet, welche Risiken es birgt und wie es funktioniert, lest ihr im verlinkten Artikel. Nachfolgend führen wir euch durch die Missionen von Donald und damit zu Stitch.

Hinweis!



Die Fundorte der Socken können etwas voneinander abweichen, da ihr das Valley auch komplett umgestalten könnt. Wir zeigen euch, wo wir unsere Socken gefunden haben. Überprüft diese Orte zuerst bei euch im Spiel und sucht dann in der Nähe.

Erste Socke am Schillernden Strand

Die erste Socke findet ihr auf der kleinen Insel am Schillernden Strand. Begebt euch zu dem markierten Fundort auf dem folgenden Bild. Hebt dann die Socke auf und sprecht anschließend mit Donald Duck, um damit die Quest weiterzuverfolgen.

Fundort der ersten Socke am Schillernden Strand (Bildquelle: Screenshot spieletipps.de)

Nachdem ihr Donald den Schleimigen Strumpf übergeben habt, sollt ihr in seinem Haus nach Hinweisen auf Sockendiebe suchen. Begebt euch dorthin und räumt erstmal das Chaos auf. Beim Aufräumen findet ihr ein Gerät, das ihr Donald übergebt. Die Ente bittet euch dann um Geduld. Sie meldet sich bei euch, sobald sie wieder neue Zeichen des Diebes (Stitch?) vernommen hat.

Socke #2 und Socke #3



Ihr findet die folgenden Socken immer in einem Abstand von 5 Tagen.

Zweite Socke auf der Friedlichen Wiese (fünf Tage später)

Die zweite Socke findet ihr auf der Friedlichen Wiese. Darauf ist ein „G“ eingraviert, was eindeutig auf Goofy hinweist. Sammelt die Socke dort ein, wo wir den Fundort auf dem folgenden Bild markiert haben, und begebt euch zu Goofy.

Fundort der zweiten Socke auf der Friedlichen Wiese (Bildquelle: Screenshot spieletipps.de)

Goofy wird euch ebenfalls von Lichtern am Himmel berichten. Im nächsten Schritt müsst ihr nach weiteren Hinweisen in seinem Haus suchen, indem ihr die Haufen Schrott aufräumt. Ihr findet blaues Fell (Stitch?), das ihr zu Donald bringen sollt. Es fehlt nur noch eine Socke, um einen eindeutigen Hinweis auf den Täter aus dem außerirdischen Gerät zu bekommen.

Dritte Socke im Wald der Tapferkeit (weitere fünf Tage später)

Das folgende Bild zeigt euch den Fundort der letzten Socke. Hebt sie auf und geht damit zu Mickey, Merlin und Kristoff, um herauszufinden, wem sie gehört. Übergebt die Socke Merlin und räumt seine Bibliothek auf, um einen weiteren Hinweis zu finden. Ihr sammelt eine mysteriöse Klaue ein, die ihr zu Donald bringen müsst.

Fundort der dritten Socke im Wald der Tapferkeit (Bildquelle: Screenshot spieletipps.de)

Stitch ins Valley holen und ein Haus bauen

Nachdem das Gerät die DNA zu 100 % erkannt hat, will Donald es beim Totenschädel am Schillernden Strand platzieren. Das folgende Bild zeigt euch, wo genau ihr das Gerät hinstellen müsst.

Behandelt das Gerät so, als würdet ihr ein Möbelstück aufstellen und platziert es an dieser Stelle am Totenschädel (Bildquelle: Screenshot spieletipps.de)

Habt ihr den Gegenstand platziert, stürzt Stitch mit seinem Raumschiff am Schillernden Strand ab und ihr könnt mit ihm sprechen. Damit habt ihr die niedliche blaue Kreatur freigeschaltet. Sprecht anschließend mit Donald und ihr werdet ein Haus für Stitch platzieren können.

Sucht euch dafür einen beliebigen Ort aus und lasst Dagobert für 10.000 Münzen das Haus bauen. Wie ihr schnell Geld farmen könnt, zeigen wir euch im verlinkten Artikel. Berichtet Stitch von seinem neuen Zuhause und damit habt ihr euer Vorhaben abgeschlossen.