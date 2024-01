Disney Dreamlight Valley: Ratatouille zubereiten und Remy freischalten

In der Quest „Ein wichtiger Abend im Restaurant“ von Disney Dreamlight Valley trefft ihr auf Remy aus Ratatouille. Ihr müsst ihm bei der Zubereitung diverser Gerichte helfen und unter anderem verschiedene Kuchen, Hauptspeisen und als Finale ein Ratatouille herstellen. Wir helfen euch bei dieser Mission, damit ihr Remy freischalten könnt.

Ratatouille-Reich betreten

Um Remys Quest zu starten, müsst ihr die rechte Tür im Erdgeschoss des Traumschlosses öffnen. Dafür benötigt ihr 3.000 Dreamlight. Nach Betreten findet ihr euch in der Restaurantküche von Remy wieder. Sprecht hier mit Remy, der euch um Hilfe in der Küche bittet.

Zunächst solltet ihr die schmutzigen Teller in der Küche mit eurer Gießkanne abwaschen. Die Küche ist nicht allzu groß, so dass ihr die Stapel mit Geschirr schnell ausfindig machen solltet.

Fundort der 3 Stapel mit schmutzigem Geschirr in Remys Küche (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Gerichte mit Fisch und Früchten zubereiten

Im nächsten Schritt möchte Remy, dass ihr ein Gericht mit Fisch zubereitet. Im Bereich hinter Remy findet ihr hierfür diverse Stationen mit Zutaten, bei denen ihr euch frei bedienen könnt.

Hinweis



Alle nicht verbrauchten Zutaten verschwinden wieder aus eurem Rucksack, sobald ihr das Ratatouille-Reich verlasst. Ihr könnt euch hier also keinen Vorrat anlegen, um ihn später im Dorf zu verbrauchen.

Bei einer der Stationen könnt ihr eine Regenbogenforelle einsammeln und sie in den Kochtopf schmeißen, um einen gegrillten Fisch zuzubereiten. Anschließend sollt ihr ein Gericht mit Früchten herstellen. Nehmt euch also einen Apfel von der Station und schmeißt ihn in den Kochtopf, um einen Obstsalat zu erhalten.

Deftiger Salat oder Paprika-Gebäck

Als nächstes Gericht sollt ihr für Remy eine Vorspeise zubereiten. Er lässt euch dabei die Wahl, ob ihr einen deftigen Salat oder Paprika-Gebäck zubereiten wollt. Je nachdem, für was ihr euch entscheidet, benötigt ihr folgende Zutaten von den Stationen:

Deftiger Salat: Salat, 2x Beliebiges Gemüse

Salat, 2x Beliebiges Gemüse Paprika-Gebäck: Paprika, Ei, Käse

Pizza Margherita oder Gemüseauflauf

Für die Hauptspeise lässt Remy euch die Wahl zwischen einer Pizza Margherita oder einem Gemüseauflauf. Bevor ihr die Zutaten dafür sammelt, müsst ihr aber noch das Kochbuch links neben dem Kühlschrank von der Theke einsammeln. Für die Hauptspeisen braucht ihr jeweils folgende Zutaten:

Pizza Margherita: Weizen, Tomate, Käse, Beliebiges Gewürz (Oregano oder Basilikum)

Weizen, Tomate, Käse, Beliebiges Gewürz (Oregano oder Basilikum) Gemüseauflauf: Käse, 2x Beliebiges Gemüse, Beliebiges Gewürz (Oregano oder Basilikum)

Bananenkuchen oder Apfelkuchen

Für den Nachtisch lässt euch Remy die Wahl zwischen einem Bananenkuchen und einem Apfelkuchen. Folgende Zutaten werden benötigt:

Bananenkuchen: Banane, Weizen, Butter

Banane, Weizen, Butter Apfelkuchen: Apfel, Weizen, Butter

Ranch-Salat zubereiten

Als nächstes sollt ihr eine Bestellung erledigen und einen Ranch-Salat zubereiten. Dafür benötigt ihr folgende Zutaten:

Salat

Paprika

Mais

Tomate

Zwiebel

Beachtet, dass ihr den Ranch-Salat dieses Mal in der Servierluke platzieren müsst, die sich links neben dem Eingang zur Küche befindet.

Ratatouille zubereiten

Als großes Finale sollt ihr Ratatouille für den Gastronomiekritiker zubereiten. Dafür müsst ihr folgende Zutaten in den Kochtopf werfen:

Tomate

Aubergine

Zucchini

Zwiebel

Beliebiges Gewürz (Oregano oder Basilikum)

Platziert das Ratatouille ebenfalls in der Servierluke, um die Bestellung abzuschließen.

Remy freischalten

Nach einem letzten Gespräch mit Remy, könnt ihr das Reich nun wieder verlassen und Remys Haus an einer beliebigen Stelle im Dorf über euer Möbel-Menü platzieren. Interagiert anschließend mit Dagoberts Schild vor dem Haus und bezahlt 2.000 Münzen, um es zu bauen. Falls ihr knapp bei Kasse seid, zeigen wir euch, wie ihr schnell Geld verdienen und farmen könnt.

Nach der Errichtung von Remys Haus, könnt ihr Remy willkommen heißen und mit ihm sprechen, um die Quest abzuschließen.

