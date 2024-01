Disney Dreamlight Valley: „Trautes Versteck, Glück Allein“ (Papier für Ursula finden)

In der Freundschaftsaufgabe „Trautes Versteck, Glück Allein“ müsst ihr unter anderem Papier für Ursula finden sowie Lila Bartfaden und Violett blühender Bartfaden sammeln, um lila Farbstoff herzustellen. Wie ihr alle Schritte von Ursulas Quest abschließen könnt, lest ihr in unserem Walkthrough.

Disney Dreamlight Valley Facts

„Trautes Versteck, Glück Allein“ starten

Nachdem ihr in der Story-Aufgabe „Mit großer Macht“ Ursula als Bewohnerin des Tals freigeschaltet habt, könnt ihr diese Aufgabe beginnen und müsst zunächst ihre Höhle in Wassernähe platzieren. Stellt es also über das Möbel-Menü nahe des schillernden Strands auf und interagiert dann mit dem Schild von Dagobert. Ihr benötigt 10.000 Goldmünzen, um Ursulas Haus zu bauen. Wie ihr schnell Geld verdienen und farmen könnt, zeigen wir euch im verlinkten Guide.

Sprecht anschließend mit Ursula über ihr neues Zuhause. Sie bittet euch im nächsten Schritt darum, Papier aus den Häusern im Dorf zu sammeln. Welche Häuser sie genau meint, erfahrt ihr jedoch nicht. Wo sich die drei Papier-Fundorte genau befinden, beschreiben wir euch im Folgenden.

Papier-Fundort #1

Das erste Papier für Ursula befindet sich in Mickys Haus auf dem Esstisch. Falls ihr Mickys Haus noch nicht woanders platziert habt, steht es standardmäßig südwestlich auf dem Hauptplatz.

Fundort vom ersten Papier in Mickys Haus (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Papier-Fundort #2

Das nächste Papier liegt in Merlins Haus direkt auf seinem Schreibtisch in der Mitte. Standardmäßig steht Merlins Haus im Westen der friedlichen Wiese.

Fundort vom zweiten Papier in Merlins Haus (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Papier-Fundort #3

Ebenfalls auf der friedlichen Wiese steht Goofys Haus. Darin findet ihr das letzte Stück Papier auf der Ecke der Couch.

Fundort vom dritten Papier in Goofys Haus (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Bringt das gesammelte Papier anschließend zu Ursula. Im nächsten Schritt sollt ihr es benutzen, um eine magische Schriftrolle und das Tintenset herzustellen.

Lila Bartfaden & violett blühender Bartfaden finden

Für die Schriftrolle und das Tintenset benötigt ihr folgende Materialien:

3x Papier: Habt ihr im vorherigen Schritt bereits gesammelt.

Habt ihr im vorherigen Schritt bereits gesammelt. 6x Traumscherben: Wo ihr Traumscherben finden und farmen könnt, lest ihr ausführlich im verlinkten Guide.

Wo ihr Traumscherben finden und farmen könnt, lest ihr ausführlich im verlinkten Guide. 1x Leeres Fläschchen: Könnt ihr an einer Werkbank mit 3x Glas herstellen. 3x Glas könnt ihr ebenfalls an der Werkbank mit insgesamt 15x Sand und 3x Kohlenerz produzieren. Sand findet ihr am Strand oder wenn ihr die blauen Steine dort zerstört. Verfolgt Mauis Quest „Eine Geschichte von Stein und Feuer“, um das nötige Upgrade dafür für eure Spitzhacke zu bekommen.

Könnt ihr an einer Werkbank mit 3x Glas herstellen. 3x Glas könnt ihr ebenfalls an der Werkbank mit insgesamt 15x Sand und 3x Kohlenerz produzieren. Sand findet ihr am Strand oder wenn ihr die blauen Steine dort zerstört. Verfolgt Mauis Quest „Eine Geschichte von Stein und Feuer“, um das nötige Upgrade dafür für eure Spitzhacke zu bekommen. 2x Lila Farbstoff: Sammelt 8x Lila Bartfaden und 8x Violett blühender Bartfaden, um den Farbstoff an einer Werkbank herzustellen. Lila Bartfaden wächst überall am Hauptplatz. Violett blühender Bartfaden wächst hingegen nur auf der friedlichen Wiese. Blumen respawnen nach einigen Minuten übrigens wieder.

Habt ihr alle Materialien gesammelt, stellt die magische Schriftrolle und das Tintenset an der Werkbank her und gebt es Ursula, um ihre Quest abzuschließen. Als Belohnung erhaltet ihr unter anderem eine Brasse und eine Garnele.