Disney Dreamlight Valley: Root Beer und Fruchtbare Erde finden

Mit dem Scar-Update in Disney Dreamlight Valley könnt ihr die Story-Aufgabe „Natur und Pflege“ beginnen. Darin müsst ihr die Vitalys-Minen erkunden, Root Beer mit extra viel Kohlensäure herstellen und fruchtbare Erde finden. In unserem Walkthrough führen wir euch durch die komplette Quest, bei der ihr die Kugel der Pflege pflanzen und für die Dauer von 3 Tagen gießen müsst.

Disney Dreamlight Valley Facts

„Natur und Pflege“ starten

Diese Aufgabe könnt ihr in Version 1.1 oder später starten, sobald Scar in euer Dorf gekommen ist. Als erstes sollt ihr den Riesenschädel auf dem Elefantenfriedhof der sonnigen Ebene untersuchen. Dieser befindet sich in der nordöstlichen Ecke der Ebene.

Im Schädel trefft ihr auf Scar, der euch die Aufgabe gibt, die Vitalys-Minen am nördlichen Flussende der sonnigen Ebene zu erkunden.

Den Eingang zu den Minen findet ihr ganz in der Nähe von Scars Höhle. (Bildquelle: Screenshot spieletipps.de)

Vitalys-Minen erkunden & Lager untersuchen

Innerhalb der Minen findet ihr viele neue Mineralvorkommen, die euch Edelsteine wie Rubine und Saphire, aber auch Vitalys-Kristalle geben. Von letzteren solltet ihr direkt 10 Stück sammeln, ihr werdet sie nämlich in einem späteren Questschritt brauchen.

Die Mine führt euch im Uhrzeigersinn einmal im Kreis herum und führt euch rechts einen Abhang hinauf, wo ihr das Schild neben dem Fass untersuchen müsst.

Untersucht dieses Schild am Ende der Minen. (Bildquelle: Screenshot spieletipps.de)

Öffnet anschließend die grüne Truhe beim Lager am Ende der Mine. Darin findet ihr das Rezept für Root Beer, getrockneten Ingwer sowie prickelnde Bonbons. Zerschlagt anschließend den Felsen hinter dem Lager, damit eine Brücke über das Wasser zurück zum Eingang der Minen entsteht. Verlasst die Mine und sprecht dann mit Merlin.

Root Beer mit extra viel Kohlensäure zubereiten

Im nächsten Schritt sollt ihr Root Beer mit extra viel Kohlensäure herstellen. Das Rezept für normales Root Beer habt ihr ja bereits, um es mit extra viel Kohlensäure zuzubereiten, müsst ihr allerdings den getrockneten Ingwer aus eurem Inventar benutzen. Werft also folgende Zutaten in den Kochtopf:

Getrockneter Ingwer: Dieser wird in der Kategorie mit den Quest-Zutaten gelistet. Benutzt NICHT normalen Ingwer aus der Gewürze-Kategorie!

Dieser wird in der Kategorie mit den Quest-Zutaten gelistet. Zuckerrohr: Zuckerrohr oder das Saatgut dafür könnt ihr bei Goofys ausgebautem Stand am schillernden Strand kaufen. Es gehört zu den Getreidesorten im Spiel.

Zuckerrohr oder das Saatgut dafür könnt ihr bei Goofys ausgebautem Stand am schillernden Strand kaufen. Es gehört zu den Getreidesorten im Spiel. Vanille: Vanille wächst von alleine auf der sonnigen Ebene und kann dort von euch gepflückt werden.

Das Root Beer mit extra viel Kohlensäure und die prickelnden Bonbons müsst ihr nun beim Fass in der Mine benutzen. Daraufhin kann der Fluss wieder frei fließen und ihr könnt die Mine verlassen.

Leblose Kugel der Pflege finden

Nach Verlassen der Mine wird eine Sequenz abgespielt, bei der ein vergessenes Wesen durch ein Portal flüchtet. Lauft direkt hinterher durch das Portal. Ihr kommt in einer anderen Dimension an und müsst hier die Felsen vor euch zerstören, bis ihr die leblose Kugel der Pflege vor euch am Boden aufheben könnt. Übergebt die Kugel an Merlin, der euch erklärt, was als nächstes zu tun ist.

Fruchtbare Erde finden & Wunder-Wachstumselixier herstellen

Ihr müsst nun Zutaten für ein Gießkannen-Upgrade sammeln und das Wunder-Wachstumselixier herstellen. Folgende Zutaten werden benötigt:

10x Vitalys-Kristalle: Diese könnt ihr in der Vitalys-Mine bei Felsflecken abbauen. Vielleicht habt ihr bei euren ersten Besuchen schon genug davon gesammelt.

Diese könnt ihr in der Vitalys-Mine bei Felsflecken abbauen. Vielleicht habt ihr bei euren ersten Besuchen schon genug davon gesammelt. 10x Fruchtbare Erde: Fruchtbare Erde ist ein Nebenprodukt bei der Ernte von Gemüse und Getreide. Pro Ernte von ca. 10-15 Feldfrüchten wird jeweils eine fruchtbare Erde neben dem Feld abgeworfen. Habt ihr gerade nichts angebaut, kauft am besten Weizensamen von Goofys Stand auf der Wiese. Diese wachsen innerhalb nur einer Minute.

Fruchtbare Erde ist ein Nebenprodukt bei der Ernte von Gemüse und Getreide. Pro Ernte von ca. 10-15 Feldfrüchten wird jeweils eine fruchtbare Erde neben dem Feld abgeworfen. Habt ihr gerade nichts angebaut, kauft am besten Weizensamen von Goofys Stand auf der Wiese. Diese wachsen innerhalb nur einer Minute. 1.000x Dreamlight: Schließt Aufgaben im Dreamlight-Menü ab oder schließt Dreamlight-Pflichten ab, um diese Menge anzusammeln.

Habt ihr alle Zutaten beisammen, könnt ihr das Wunder-Wachstumselixier an einer Werkbank unter der Kategorie „Zaubertrank und Verzauberung“ herstellen. Benutzt es anschließend aus eurem Inventar heraus, um das Upgrade der Gießkanne durchzuführen. Sprecht anschließend wieder mit Merlin.

Kugel der Pflege pflanzen und ernten

Merlin gibt euch die leblose Kugel zurück und bittet euch darum, sie bei der Säule der sonnigen Ebene anzupflanzen. Die Säule steht am südlichen Ende des Flusses auf der sonnigen Ebene. Hier müsst ihr zunächst den Pilz direkt vor der Säule mit eurer Gießkanne entfernen.

Entfernt den Pilz bei der Säule. (Bildquelle: Screenshot spieletipps.de)

Dort, wo der Pilz war, müsst ihr nun ein Loch mit eurer Schaufel graben und könnt dann die Kugel der Pflege hier anpflanzen. Bewässert anschließend die Pflanze. Ihr müsst nun für eine Dauer von 3 Tagen warten und die Pflanze täglich bewässern, bis sie voll ausgewachsen ist.

Wenn ihr nicht warten wollt, könnt ihr Zeitreisen nutzen, um die Zeit zu überspringen. Beachtet aber, dass dies zu möglichen Bugs im Spiel führen kann! Wenn ihr euch am dritten Tag der Säule nähert, ist die Kugel ausgewachsen und eine Zwischensequenz wird abgespielt. Ihr müsst jetzt nur noch abschließend mit Scar sprechen, um die Quest erfolgreich zu beenden.