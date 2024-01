Disney Dreamlight Valley: „Neugestaltung eines Restaurants“ (Lösung)

In Remys Quest „Neugestaltung eines Restaurants“ in Disney Dreamlight Valley sollt ihr Remys Restaurant renovieren und müsst dafür unter anderem Restaurantmöbel kaufen und verschiedene Zutaten finden. In unserem Walkthrough führen wir euch durch alle Schritte der Mission, damit ihr das Restaurant freischalten könnt.

Disney Dreamlight Valley Facts

„Neugestaltung eines Restaurants“ starten

Diese Aufgabe könnt ihr starten, nachdem ihr Remy freigeschaltet und Freundschaftslevel 2 mit ihm erreicht habt. Remy möchte das Restaurant renovieren. Betretet also das Restaurant und sprecht mit ihm darüber. Als erste Aufgabe sollt ihr zunächst Restaurantmöbel von Dagobert kaufen.

Restaurantmöbel kaufen

Betretet Dagoberts Laden und sprecht mit ihm. Wählt hier die Dialogoption „Ich würde gerne einige Dinge bestellen.“ und fragt ihn nach Möbeln. Jetzt klappt ein Menü auf und ihr könnt oben bei den Anfragen das Porträt von Remy mit einem blauen Questsymbol auswählen.

Hier könnt ihr jetzt das Restaurantmöbel-Set für 2.000 Münzen kaufen. Sollte euch das Kleingeld fehlen, zeigen wir euch, wie ihr schnell Geld verdienen und farmen könnt.

Über die Anfragen im Möbel-Menü von Dagobert könnt ihr die Restaurantmöbel kaufen (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Übergebt Remy das Möbelset. Im nächsten Schritt schickt euch Remy auf die Suche nach verschiedenen Zutaten.

Zutaten für das Chez Remy finden

Folgende Zutaten sollt ihr für die Restauranteröffnung besorgen:

10x Oregano: Oregano ist ein Gewürz, das ganz von alleine auf dem Hauptplatz wächst.

Oregano ist ein Gewürz, das ganz von alleine auf dem Hauptplatz wächst. 15x Karotten: Karotten gehören zu den Gemüsesorten. Karotten und das Saatgut dafür könnt ihr bei Goofys Stand auf der friedlichen Wiese kaufen.

Karotten gehören zu den Gemüsesorten. Karotten und das Saatgut dafür könnt ihr bei Goofys Stand auf der friedlichen Wiese kaufen. 15x Himbeeren: Himbeeren könnt ihr von Büschen auf dem Hauptplatz und der friedlichen Wiese pflücken. Achtet auf die Frucht-Symbole auf der Karte, um sie schnell zu finden.

Himbeeren könnt ihr von Büschen auf dem Hauptplatz und der friedlichen Wiese pflücken. Achtet auf die Frucht-Symbole auf der Karte, um sie schnell zu finden. 25x Weizen: Weizen gehört zu den Getreidesorten. Weizen und das Saatgut dafür könnt ihr bei Goofys Stand auf der friedlichen Wiese kaufen.

Restaurant freischalten

Habt ihr alle Materialien gesammelt, übergebt sie Remy und folgt ihm dann zum Restaurant, wo es feierlich eröffnet wird. Ihr könnt nun im Restaurant Zutaten von Remy kaufen, die sich rechts hinten auf dem Regal befinden (Ei, Milch, Butter und Käse). Steigert euren Freundschaftslevel mit Remy und schließt weitere Quests von ihm ab, um Erdnüsse und Slush-Eis zum Verkauf freizuschalten.

Ihr könnt das Restaurant zudem über Dagoberts Schild davor in mehreren Stufen ausbauen, um mehr Platz für Gäste zu schaffen. Bewohner besuchen nun regelmäßig euer Restaurant und wollen bestimmte Gerichte haben. Nutzt den Kochtopf im Restaurant dafür. An Remys Reaktion beim Kochen seht ihr, ob ihr etwas gutes oder schlechtes zubereitet. Schaut am besten in unsere Liste mit allen Rezepten, um keine Zutaten zu verschwenden.