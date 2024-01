Disney Dreamlight Valley: Slush-Eis freischalten („Die unbekannte Geschmacksrichtung“)

Wenn ihr in Disney Dreamlight Valley verschiedene Arten von Eiscreme herstellen wollt, müsst ihr zuvor Slush-Eis finden. Diese Zutat schaltet ihr über Remys Quest „Die unbekannte Geschmacksrichtung“ frei und wir zeigen euch an dieser Stelle, wie ihr die Mission abschließen und Slush-Eis-bekommen könnt.

Disney Dreamlight Valley Facts

„Die unbekannte Geschmacksrichtung“ starten

Bevor ihr Slush-Eis bekommen könnt, müsst ihr zunächst Remys Freundschaftslevel auf Level 10 erhöht haben und alle seine vorherigen Quests (u.a. Remys Rezeptbuch) absolvieren. Zusätzlich müsst ihr WALL-E sowie die sonnige Ebene, die eisigen Höhen und den schillernden Strand freigeschaltet haben.

Sind alle Bedingungen erfüllt, könnt ihr mit Remy sprechen und die Aufgabe starten. Er möchte einen magischen Nachtisch kreieren und ihr sollt zunächst mit Melin sprechen, ob er helfen kann. Dieser gibt euch den Auftrag, seine Notizen zu finden.

Merlins Notizen finden

Merlins Notizen befinden sich in seinem Haus. Sofern ihr es noch nicht woanders platziert habt, befindet es sich ursprünglich im Westen der friedlichen Wiese.** Überprüft im Haus das Bücherregal, um Merlins Notizen zu finden.**

Fundort der Notizen in Merlins Haus (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Die Notizen verraten euch die Zutaten für den Nachtisch. Im nächsten Schritt sollt ihr drei gereinigte Nachtscherben herstellen.

Gereinigtes Nachtscherbenpulver herstellen

Gereinigte Nachtscherben könnt ihr an der Werkbank für jeweils 5x Nachtscherben und 1x Traumscherbe herstellen. Nachtscherben bekommt ihr fast immer, wenn ihr bei glitzernden Stellen am Boden mit eurer Schaufel grabt. Traumscherben könnt ihr ebenfalls auf diese Weise finden. Weitere Methoden lest ihr im verlinkten Guide.

Bringt die gereinigten Nachtscherben im Anschluss zu WALL-E, damit er sie euch zerkleinert und ihr so gereinigtes Nachtscherbenpulver erhaltet.

Schneebälle finden & Matscheis herstellen

Als letzte Zutat müsst ihr noch 15 Schneebälle finden. Diese findet ihr vor allem in den eisigen Höhen, wenn ihr dort die Eisfelsen mit eurer Spitzhacke zerstört. Solltet ihr dafür das Upgrade für eure Spitzhacke noch nicht haben, verfolgt zunächst Elsas Aufgaben.

Kombiniert dann die Schneebälle und das Nachtscherbenpulver an einer Werkbank miteinander, um Matscheis herzustellen.

Vanilleeis & Slush-Eis freischalten

Gebt jetzt Remy das Matscheis, damit er euch das Rezept für Vanilleeis gibt. Dieses könnt ihr im Inventar benutzen, damit es in eurem Rezeptbuch landet. Für die Zubereitung benötigt ihr:

Milch: Könnt ihr in Remys Restaurant kaufen.

Könnt ihr in Remys Restaurant kaufen. Slush-Eis: Könnt ihr in Remys Restaurant kaufen.

Könnt ihr in Remys Restaurant kaufen. Zuckerrohr: Zuckerrohr oder das Saatgut dafür könnt ihr bei Goofys ausgebauten Stand am schillernden Strand kaufen.

Zuckerrohr oder das Saatgut dafür könnt ihr bei Goofys ausgebauten Stand am schillernden Strand kaufen. Vanille: Vanille ist ein Gewürz, das im Boden auf der sonnigen Ebene wächst und regelmäßig von euch gepflückt werden kann.

Ab diesem Zeitpunkt könnt ihr Slush-Eis bereits von Remy kaufen (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Bereitet das Vanilleeis zu und sprecht mit Remy, um die Quest abzuschließen. Slush-Eis könnt ihr fortan dauerhaft für jeweils 150 Münzen in Remys Restaurant kaufen.

