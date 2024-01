Disney Dreamlight Valley: „So wird man ein Herrscher“ (Teriyaki-Lachs & Stachelbeerkuchen zubereiten)

Scars letzte Quest „So wird man ein Herrscher“ in Disney Dreamlight Valley erfordert von euch, Teriyaki-Lachs und Schneewittchens Stachelbeerkuchen zuzubereiten. Zudem müsst ihr Futterspender für Nektarvögel herstellen und aufstellen. In unserem Walkthrough führen wir euch durch alle Schritte dieser Quest.

„So wird man ein Herrscher“ starten

Diese Aufgabe könnt ihr starten, nachdem ihr Freundschaftslevel 10 bei Scar erreicht habt. Er lädt euch zu einem Abendessen mit ihm ein, allerdings sollt ihr die nötigen Gerichte zubereiten. Scar möchte Teriyaki-Lachs und Schneewittchens Stachelbeerkuchen haben. Im Folgenden beschreiben wir euch die Rezepte für diese Gerichte.

Teriyaki-Lachs zubereiten

Teriyaki-Lachs ist ein 5-Sterne-Gericht und benötigt folgende Zutaten:

Soja: Soja und das Saatgut dafür könnt ihr bei Goofys ausgebautem Stand auf der sonnigen Ebene kaufen.

Soja und das Saatgut dafür könnt ihr bei Goofys ausgebautem Stand auf der sonnigen Ebene kaufen. Lachs: Diesen Fisch könnt ihr bei weißen Blubberblasen auf der sonnigen Ebene und in den eisigen Höhen fangen.

Diesen Fisch könnt ihr bei weißen Blubberblasen auf der sonnigen Ebene und in den eisigen Höhen fangen. Zuckerrohr: Zuckerrohr und das Saatgut dafür könnt ihr bei Goofys ausgebautem Stand am schillernden Strand kaufen.

Zuckerrohr und das Saatgut dafür könnt ihr bei Goofys ausgebautem Stand am schillernden Strand kaufen. Raps: Raps und das Saatgut dafür könnt ihr bei Goofys ausgebautem Stand im Wald der Tapferkeit kaufen.

Raps und das Saatgut dafür könnt ihr bei Goofys ausgebautem Stand im Wald der Tapferkeit kaufen. Ingwer: Ingwer ist ein Gewürz und wächst von alleine im vergessenen Land, wo ihr es einfach pflücken könnt.

Zutaten für Teriyaki-Lachs (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Schneewittchens Stachelbeerkuchen zubereiten

Schneewittchens Stachelbeerkuchen ist ein 3-Sterne-Gericht und benötigt folgende Zutaten:

Stachelbeere: Könnt ihr von Büschen in den eisigen Höhen und im vergessenen Land pflücken.

Könnt ihr von Büschen in den eisigen Höhen und im vergessenen Land pflücken. Weizen: Weizen und das Saatgut dafür könnt ihr bei Goofys ausgebautem Stand auf der friedlichen Wiese kaufen.

Weizen und das Saatgut dafür könnt ihr bei Goofys ausgebautem Stand auf der friedlichen Wiese kaufen. Butter: Könnt ihr in Remys Restaurant kaufen.

Zutaten für Schneewittchens Stachelbeerkuchen (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Geht mit beiden Gerichten im Inventar zu Scars Höhle und übergebt sie ihm. Anschließend sollt ihr mit Merlin sprechen und Materialien zur Herstellung von zwei Futterspendern für Nektarvögel sammeln.

Futterspender für Nektarvögel herstellen

Zur Herstellung von zwei Futterspendern benötigt ihr folgende Materialien:

40x Weichholz: Könnt ihr bei Bäumen in allen Biomen außer am schillernden Strand finden. Wie ihr alle Holzarten farmen könnt, zeigen wir euch auch im verlinkten Guide.

Könnt ihr bei Bäumen in allen Biomen außer am schillernden Strand finden. Wie ihr alle Holzarten farmen könnt, zeigen wir euch auch im verlinkten Guide. 20x Baumwolle: Baumwolle und das Saatgut dafür könnt ihr bei Goofys ausgebautem Stand auf der sonnigen Ebene kaufen.

Baumwolle und das Saatgut dafür könnt ihr bei Goofys ausgebautem Stand auf der sonnigen Ebene kaufen. 10x Dunkles Holz: Könnt ihr bei Bäumen im vergessenen Land finden.

Könnt ihr bei Bäumen im vergessenen Land finden. 6x Rote Bromelie: Diese Blume wächst auf der sonnigen Ebene.

Diese Blume wächst auf der sonnigen Ebene. 6x Rosa Hauswurz: Hauswurz könnt ihr ebenfalls auf der sonnigen Ebene pflücken.

Habt ihr alle Materialien beisammen, könnt ihr die Futterspender unter der Kategorie „Möbel“ an der Werkbank herstellen.

Futterpender platzieren und Vögel füttern

Die Futterspender sollt ihr nun im nächsten Schritt beim Teich im Westen der sonnigen Ebene platzieren. Über das Möbel-Menü könnt ihr bei den Anfragen schnell auf die Futterspender zugreifen und sie aufstellen. Scar bittet euch daraufhin, dass ihr zwei Nektarvögel füttert. Ihr könnt ihnen beliebige Blumen geben, die auf der sonnigen Ebene wachsen. Was sie am liebsten mögen, lest ihr im verlinkten Guide.

Scherbe eines magischen Spiegels finden

Im letzten Schritt der Quest sollt ihr zu Scars Höhle zurückkehren. Hier könnt ihr eine mysteriöse Spiegelscherbe vom Boden aufheben. Bei näherer Betrachtung stellt diese sich als Scherbe eines magischen Spiegels heraus. Gebt Scar den Gegenstand, um die Quest erfolgreich abzuschließen.

