Disney Dreamlight Valley: „Kleine Grüne Männchen“ – Spielzeug-Aliens finden

In der Quest „Sammle sie alle: Kleine grüne Männchen“ für Buzz Lightyear sollt ihr 25 Spielzeug-Aliens finden. die überall in den Biomen vom Disney Dreamlight Valley verstreut sind. An dieser Stelle helfen wir bei der Mission und zeigen euch alle Fundorte.

Disney Dreamlight Valley Facts

„Sammle Sie alle: Kleine Grüne Männchen!“ starten

Buzz Lightyears Quest „Sammle sie alle: Kleine grüne Männchen!“ gehört zum „König der Löwen“-Update in DDV. In eurem Aufgabenmenü taucht die neue Mission von Buzz auch direkt auf. Sprecht also mit ihm.

Buzz möchte, dass ihr Ausschau nach Spielzeug-Aliens haltet, die überall in den Biomen des Dorfes verstreut sind. Er warnt euch allerdings schon, dass ihr wohl nur ein paar außerirdische Spielzeuge pro Tag finden werdet.

Hinweis



Diese Quest ist „time-gated“. Dies bedeutet, ihr könnt nicht alle Spielzeug-Aliens sofort finden, sondern müsst über mehrere Tage verteilt Ausschau nach ihnen halten. Jeden Tag werden ein paar neue Spielzeug-Aliens in eurer Welt spawnen, die ihr einsammeln könnt.

Die Aliens liegen allesamt am Boden herum und glitzern auffällig, so dass ihr sie leicht entdecken solltet.

Fundorte aller 25 Spielzeug-Aliens

Allem Anschein nach könnt ihr am ersten Tag nur 9 der 25 Spielzeug-Aliens finden und weitere spawnen jeden Tag nach. Auf der folgenden Karte haben wir euch die Fundorte aller 25 Spielzeug-Aliens markiert, die wir entdecken konnten. Falls sie bei euch nicht an den markierten Stellen sind, habt ihr sie entweder schon eingesammelt oder ihr müsst noch weitere Tage abwarten, bevor sie dort auftauchen.

Fundorte aller 25 Spielzeug-Aliens in Disney Dreamlight Valley (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Pro Biom könnt ihr drei Spielzeug-Aliens finden mit Ausnahme der friedlichen Wiese, wo es vier Spielzeuge sind.

Questabschluss und Belohnung

Sobald ihr alle 25 Spielzeug-Aliens eingesammelt habt, könnt ihr sie zu Buzz bringen, der euch dafür ein Belohnungspaket überreicht. Wirklich tolle Belohnungen gibt es allerdings nicht, da sich in dem Paket nur Ressourcen wie Holz und Eisenbarren befinden. Anschließend könnt ihr dann die nächste Sammelquest „Sammle sie alle: Fremde von außerhalb“ bei Buzz beginnen.