Disney Dreamlight Valley: Eisenerz finden & Eisenbarren herstellen

In Disney Dreamlight Valley könnt ihr Eisenerz finden und damit Eisenbarren herstellen, um bestimmte Quests abzuschließen oder Bauvorhaben zu realisieren. In diesem Guide zeigen wir euch die Fundorte von Eisenerz und wie ihr es zu Eisenbarren weiter verarbeitet.

Eisenerz finden und farmen

Eisenerz bekommt ihr nur, wenn ihr Mineralvorkommen mit eurer Spitzhacke abbaut. Dabei handelt es sich um die schwarzen Felsablagerungen, die ihr am Rande jeder Region vorfindet. Von den Mineralvorkommen auf dem Hauptplatz, der friedlichen Wiese und am schillernden Strand werdet ihr allerdings kein Eisenerz bekommen. Nur Vorkommen in den folgenden Regionen können Eisenerz abwerfen:

Wald der Tapferkeit

Lichtung des Vertrauens

Sonnige Ebene

Eisige Höhen

Vergessenes Land

Von den Vorkommen in den genannten Regionen werdet ihr regelmäßig Eisenerz, Steine und oft auch Edelsteine erhalten. Die Vorkommen respawnen zudem regelmäßig an den gleichen Stellen wieder. Dies dauert nur wenige Minuten in Echtzeit. Ihr könnt euch also Routen zurechtlegen, sie ablaufen und dann wieder am Anfang starten, wenn die Vorkommen erneut erschienen sind.

Um Eisenerz effektiv zu farmen, solltet ihr zudem einen Bewohner in eure Gruppe einladen, dem ihr den Abhäng-Bonus für mehr Mineralien zugewiesen habt. Dadurch bekommt ihr manchmal die doppelte Ausbeute an Eisenerz. Die Chance steigt dabei umso höher an, je mehr Bewohner diesen Bonus haben und je höher euer Freundschaftslevel mit ihnen ist.

Eisenbarren herstellen

Eisenerz benötigt ihr zu Herstellung von Eisenbarren an Werkbänken. Für 5x Eisenerz und 1x Kohlenerz könnt ihr jeweils einen Eisenbarren herstellen. Kohlenerz werdet ihr wahrscheinlich zur Genüge haben, da ihr es etwa oft für das Entfernen von Nachtdornen oder als Nebenprodukt aus dem Eisenerzabbau erhaltet.

Eisenbarren benötigt ihr immer mal wieder mal für Quests wie „Ein Haus für die Ente“ oder zur Herstellung des Schaufel-Upgrades, um Baumstümpfe zu entfernen. Hauptsächlich werdet ihr es aber zum Craften von Möbeln benötigen.