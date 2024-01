Disney Dreamlight Valley: „Fotoleidenschaft“ – Weide des Sumpfes & Säulen finden

In der Quest „Fotoleidenschaft“ möchte Goofy ein Sammelalbum erstellen und bitte euch darum diverse Fotos von Wahrzeichen und Säulen in Disney Dreamlight Valley zu machen. In diesem Guide zeigen wir euch die Fundorte von Wahrzeichen wie der Weide des Sumpfes und dem Elefantenfriedhof sowie aller Säulen.

„Fotoleidenschaft“ starten

Sprecht mit Goofy, sobald ihr Freundschaftslevel 8 mit ihm erreicht habt, um diese Aufgabe zu starten. Er möchte Fotos für ein Sammelalbum zusammenstellen und bittet euch darum, Fotos der Landschaft vom Tal zu machen und verschiedene Motive zu knipsen.

Folgende Wahrzeichen sollt ihr fotografieren:

Traumschloss

Dagoberts Laden

Remys Restaurant

Die große Weide des Sumpfes

Der Elefantenfriedhof der Hochebene

Traumschloss, Dagoberts Laden und Remys Restaurant sollten kein Problem für euch sein. Das Traumschloss steht nördlich des Hauptplatzes. Restaurant und Laden sind auf der Ostseite des Hauptplatzes zu finden. Die Weide und der Elefantenfriedhof sind da schon kniffliger. Deren Fundorte beschreiben wir euch im Folgenden.

Große Weide des Sumpfes finden

Die große Weide des Sumpfes ist der Baum in der Mitte der Lichtung des Vertrauens, der von allen Seiten vom Fluss umgeben ist. Darin lebt zudem Mutter Gothel.

Fundort der großen Weide des Sumpfes (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Elefantenfriedhof der Hochebene finden

Der Elefantenfriedhof befindet sich in der nordöstlichen Ecke der sonnigen Ebene. Fotografiert hier das große Skelett vom Mammut.

Fundort vom Elefantenfriedhof der Hochebene (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Sprecht anschließend mit Goofy, der euch nun im nächsten Schritt die Aufgabe gibt, verschiedene Säulen zu fotografieren. Deren Fundorte zeigen wir euch ebenfalls im Folgenden ganz genau.

Säule der Freundschaft

Diese Säule steht in der südöstlichen Ecke der friedlichen Wiese.

Fundort der Säule der Freundschaft auf der friedlichen Wiese (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Säule der Macht

Lauft im Osten zum schillernden Strand hinunter und geht vor den Eingangsbereich zur mystischen Höhle, wo ihr die Quest „Mit großer Macht“ abgeschlossen habt. Hier steht die Säule der Macht.

Fundort der Säule der Macht am schillernden Strand (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Säule des Mutes

Am Südrand vom Wald der Tapferkeit steht die Säule des Mutes in der Nähe des Portals, das ihr für die Quest „Verloren im finsteren Hain“ benutzt habt.

Fundort der Säule des Mutes im Wald der Tapferkeit (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Säule des Vertrauens

In der südöstlichen Ecke der Lichtung des Vertrauens steht die Säule des Vertrauens nahe am Fluss.

Fundort der Säule des Vertrauens auf der Lichtung des Vertrauens (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Kehrt wieder zu Goofy zurück, der zum Abschluss gemeinsam ein Foto mit euch machen möchte. Allerdings sollt ihr dabei eine Kopfbedeckung tragen. Rüstet also einen beliebigen Hut über das Garderobe-Menü aus und macht ein Selfie mit Goofy, um die Quest abzuschließen.