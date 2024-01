Disney Dreamlight Valley: „Eine Abmachung mit Ursula“ (Kristalle im Dorf finden)

In Ursulas letzter Freundschaftsaufgabe „Eine Abmachung mit Ursula“ sollt ihr die Ruinen im vergessenen Land untersuchen und müsst im Verlauf drei Kristalle im Dorf finden. An dieser Stelle führen wir euch durch die gesamte Quest und zeigen euch die genauen Fundorte der Kristalle.

„Eine Abmachung mit Ursula“ starten

Diese Aufgabe könnt ihr starten, nachdem ihr „Das Ritual“ abgeschlossen, Freundschaftslevel 10 mit Ursula und Quest-Fortschritte mit Arielle erreicht habt. Zudem müsst ihr bereits den Wald der Tapferkeit, die eisigen Höhen und das vergessene Land freigeschaltet haben.

Ursula ist bereit, euch den Verbleib von Prinz Erik zu verraten, vorher sollt ihr allerdings die Ruinen im vergessenen Land untersuchen.

Dunklen Kristall finden

Die Ruinen befinden sich am nördlichen Rand des vergessenen Landes. Ihr könnt hier einen kleinen Bereich mit vier Sockeln entdecken. Auf einem der Sockel steht ein dunkler Kristall, den ihr einsammeln müsst.

Fundort der Ruinen und des dunklen Kristalls (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Hinweis



Den dunklen Kristall könnt ihr auch schon einsammeln, bevor ihr Ursulas Quest angenommen habt. Eventuell habt ihr ihn also schon im Inventar oder in eurem Lager.

Kristalle im Dorf finden

Nachdem ihr Ursula den dunklen Kristall gezeigt habt, sollt ihr im nächsten Schritt drei weitere Kristalle im Dorf finden. Allerdings gibt euch Ursula keinerlei Hinweise, wo sich diese genau verstecken. Im Folgenden beschreiben wir euch daher die Fundorte.

Kristall #1 im Dorf: An der östlichen Seite des kleinen Teichs auf der sonnigen Ebene.

Fundort des Kristalls auf der sonnigen Ebene (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Kristall #2 im Dorf: Rechts neben dem Eingang zur großen Weide (Mutter Gothels Haus) in der Mitte der Lichtung des Vertrauens.

Fundort des Kristalls auf der Lichtung des Vertrauens (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Kristall #3 im Dorf: Am nördlichen Rand der eisigen Höhen rechts neben dem Fluss.

Fundort des Kristalls bei den eisigen Höhen (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Kristalle platzieren & magischen Kristall erhalten

Habt ihr alle vier dunklen Kristalle im Inventar, begebt euch zurück zur Ruine mit den Sockeln im vergessenen Land. Hier müsst ihr nun alle Kristalle auf den vier Sockeln platzieren. Anschließend spawnt ein paar Meter vor den Sockeln ein magischer Kristall am Boden, den ihr aufnehmen müsst.

Der magische Kristalle spawnt einige Meter von den Sockeln entfernt an dieser Stelle (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Im letzten Schritt müsst ihr nun nur noch Ursula den Kristall der Macht übergeben. Im Austausch erhaltet ihr den armen Erik in Not. Dieser Gegenstand startet direkt die Folgequest „Armer Prinz in Not“, über die ihr endlich Erik, einen der Charaktere aus dem Arielle-Universum, freischalten könnt.