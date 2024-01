Disney Dreamlight Valley: „Eine vergessene Kombination“ (Wie viele Teleskope braucht ein Zauberer?)

In der Freundschaftsaufgabe „Eine vergessene Kombination“ von Dagobert Duck in Disney Dreamlight Valley sollt ihr die Kombination für seinen Geldspeicher herausfinden und müsst dafür unter anderem ausfindig machen, wie viele Teleskope ein Zauberer braucht. An dieser Stelle zeigen wir euch die komplette Lösung für Dagoberts Quest.

Lösung für „Eine vergessene Kombination“

Wenn ihr Dagoberts Freundschaftsaufgaben verfolgt, werdet ihr irgendwann diese Mission von ihm erhalten. Er hat die sechsstellige Kombination für seinen Geldspeicher verlegt und ihr sollt sie für ihn herausfinden. Er gibt euch dafür eine Notiz mit drei Hinweisen, die ihr in eurem Rucksack betrachten könnt.

Die Hinweise lauten wie folgt:

Frag Goofy nach seinem Lieblingstag.

Geh auf die Wiese und zähl die Teiche.

Wie viele Teleskope braucht ein Zauberer, um die Sterne zu beobachten?

Um die Mission zu lösen, müsst ihr diesen drei Hinweise gezielt nachgehen, so dass sie bei der Missionsverfolgung nach und nach abgehakt werden. Erst dann könnt ihr zu Dagobert zurückgehen und ihm die Kombination geben. Es bringt euch also nichts, wenn wir euch die Kombination bereits hier verraten. Ihr könnt sie nicht selbst bei Dagoberts Geldspeicher eingeben.

Goofys Lieblingstag

Diese Aufgabe ist einfach. Sprecht mit Goofy, der meistens auf der Friedlichen Wiese anzutreffen ist, und fragt ihn nach seinem Lieblingstag. Darauf wird er euch den 25. Mai (25-05) als Antwort geben.

Zähle Teiche auf der Wiese

Diese Aufgabe wird bereits abgehakt, wenn ihr euch in der Nähe der Friedlichen Wiese befindet. Öffnet einfach die Karte und zählt die Teiche auf der Friedlichen Wiese. So erhaltet ihr die nächste Zahl 3 für die Kombination.

Auf der friedvollen Wiese befinden sich drei Teiche (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Teleskope des Zauberers

Um die dritte Aufgabe abzuhaken, müsst ihr das Haus von Merlin betreten. Dieses befindet sich im Westen der Friedlichen Wiese. Darin befindet sich genau 1 Teleskop, was euch die letzte Zahl für die Kombination gibt.

Das Haus von Merlin befindet sich an dieser Stelle im Westen der friedlichen Wiese (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Dagoberts Mission abschließen

Seid ihr allen Hinweisen nachgegangen, wisst ihr bereits, dass die Kombination für den Geldspeicher „25-05-3-1“ lautet. Ihr müsst aber erst zu Dagobert in seinen Laden zurückkehren und seine Fragen zu jedem Hinweis beantworten. Die richtigen Antworten lauten wie folgt:

...am 25. Mai 3 1 ist ausreichend

Auf diese Weise gebt ihr Dagobert die Kombination und schließt seine Freundschaftsaufgabe erfolgreich ab.