Disney Dreamlight Valley: „Dorfprojekt: Der Garten“ (Jutesäcke und Spalier herstellen)

In WALL-E's Mission „Dorfprojekt: Der Garten“ in Disney Dreamlight Valley sollt ihr einen zerstörten Garten wiederherstellen und müsst dafür unter anderem Spaliere und Jutesäcke herstellen. In unserem Walkthrough führen wir euch durch alle Schritte der Quest.

Disney Dreamlight Valley Facts

„Dorfprojekt: Der Garten“ starten

Nachdem ihr WALL-E in euer Dorf geholt habt, könnt ihr diese Aufgabe im Verlauf seiner Questreihe starten. Er wird euch zu einem verwüsteten Garten führen, den ihr wieder für ihn herstellen sollt. Dafür benötigt ihr zunächst 5x Zuckerrohrsamen, 5x Weizensamen, 1x Spalier und 3x Jutesäcke.

Zuckerrohr und Weizen gehören zu den Getreidesorten in Disney Dreamlight Valley. Weizensamen könnt ihr bei Goofys ausgebautem Stand auf der friedlichen Wiese kaufen. Für Zuckerrohrsamen müsst ihr wiederum Goofys Stand am schillernden Strand aufbauen.

Jutesäcke herstellen

Jutesäcke könnt ihr an einer beliebigen Werkbank unter der Kategorie „Möbel“ herstellen. Für 3x Jutesäcke benötigt ihr folgende Zutaten:

30x Erde: Erde bekommt ihr durch das Graben an beliebigen Stellen im Boden in allen Biomen außer dem schillernden Strand.

Erde bekommt ihr durch das Graben an beliebigen Stellen im Boden in allen Biomen außer dem schillernden Strand. 60x Faser: Fasern könnt ihr mit Seetang an der Werkbank herstellen. Für 60x Fasern benötigt ihr insgesamt 12x Seetang. Alternativ könnt ihr Fasern übrigens auch bei Kristoffs Stand kaufen, sofern ihr bereits seine Quests erledigt habt.

Spalier herstellen

Spaliere könnt ihr ebenfalls unter der Kategorie „Möbel“ an der Werkbank herstellen. Für 1x Spalier benötigt ihr folgende Materialien:

15x Weichholz: Weichholz findet ihr in der Nähe von Bäumen in allen Biomen außer dem schillernden Strand.

Weichholz findet ihr in der Nähe von Bäumen in allen Biomen außer dem schillernden Strand. 3x Erde: Erde bekommt ihr durch das Graben an beliebigen Stellen im Boden in allen Biomen außer dem schillernden Strand.

Erde bekommt ihr durch das Graben an beliebigen Stellen im Boden in allen Biomen außer dem schillernden Strand. 2x Weißer und rosafarbener Bartfaden: Diese Blume wächst ausschließlich auf dem Hauptplatz. Eventuell müsst ihr bei euch erst andere Blumen pflücken, damit weißer und rosafarbener Bartfaden erneut spawnen kann.

Jutesäcke und Spaliere könnt ihr an der Werkbank herstellen (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Bringt alle Zutaten schlussendlich zu WALL-E, um die Quest abzuschließen.

WALL-Es Garten ausbauen

Durch Abschluss der Quest schaltet ihr den Garten von WALL-E frei. Fortan könnt ihr hier 1-mal pro Tag Gemüse einsammeln, das WALL-E selbstständig für euch anbaut. Wenn ihr mit Dagoberts Schild vor dem Garten interagiert, könnt ihr ihn in mehreren Stufen ausbauen, damit mehr Felder für den Anbau freigeschaltet werden. Wie ihr für die Upgrades schnell Geld verdienen und farmen könnt, zeigen wir euch im verlinkten Guide.