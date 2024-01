Disney Dreamlight Valley: Die Schatzsuche Teil 1 & 2 – Schlüsselteile und Truhe finden

Dagobert Duck schickt euch in seinen letzten Freundschaftsaufgaben „Die Schatzsuche Teil 1 und Teil 2“ auf die Jagd nach Erinnerungen, Schlüsselteilen und einer Truhe mit einem großen Geldschatz. In unserem Walkthrough führen wir euch durch alle Schritte dieser umfangreichen Mission.

Die Schatzsuche Teil 1 starten

Den ersten Teil der Schatzsuche könnt ihr bei Dagobert Duck starten, sobald ihr Freundschaftslevel 8 mit ihm erreicht, sowie die Biome „Schillernder Strand“ und „Lichtung des Vertrauens“ freigeschaltet habt. Er gibt euch bei Missionsstart eine Münze, die ihr aus eurem Rucksack heraus benutzen müsst, um eine Erinnerung freizuschalten (siehe Bild oben).

Sprecht daraufhin mit Dagobert über die Erinnerung. Ihr müsst nun die in der Erinnerung gezeigten Bereiche finden und sie nach Hinweisen absuchen, um eine Schatzkarte zusammenzusetzen. Die genauen Fundorte der Hinweise beschreiben wir euch im Folgenden.

Kartenstück #1 am schillernden Strand

Ein Teil der Erinnerung zeigt den Übergang zwischen dem schillernden Strand und dem Wald der Tapferkeit. Links davor könnt ihr an einer glitzernden Stelle im Sand graben, um das erste Teilstück der Karte zu finden.

Grabt links vor dem Zugang zum Wald der Tapferkeit bei der glitzernden Stelle im Sand (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Kartenstück #2 in Merlins Haus

Der nächste Teil der Schatzkarte liegt vor dem Schreibtisch von Merlin in seinem Haus auf der friedlichen Wiese.

In Merlins Haus liegt das zweite Kartenstück (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Kartenstück #3 bei der Lichtung des Vertrauens

Das letzte Stück liegt vor dem Ufer nahe des Wasserfalls im Norden der Lichtung des Vertrauens. Grabt an der Stelle im Boden, die wir euch auf dem Bild unterhalb markiert haben.

Grabt an dieser Stelle nahe des Wasserfalls für das letzte Teilstück (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Kehrt anschließend zu Dagobert zurück und gebt ihm die Karte, um den ersten Teil der Schatzsuche abzuschließen.

Die Schatzsuche Teil 2 starten

Den zweiten Teil der Schatzsuche könnt ihr erst starten, nachdem ihr die Freundschaft zu Dagobert auf die maximale Stufe 10 verbessert und die Biome „Eisige Höhen“ und „Vergessenes Land“ freigeschaltet habt. Dagobert gibt euch zunächst die Aufgabe, die Schatzkarte Merlin zu zeigen, damit dieser sie entziffert.

Merlin gibt euch die Schatzkarte anschließend wieder und ihr müsst sie nun aus eurem Rucksack heraus öffnen, um eine weitere Erinnerung zu erhalten, die euch die Schatzkarte zeigt. Darauf markieren drei rote „X“-Symbole die Stellen von zwei Schlüsselteilen und der Truhe mit dem Schatz.

Sprecht anschließend mit Dagobert, damit er euch die Brille der Schatten gibt. Diese müsst ihr nun im Garderobe-Menü ausrüsten. Nur mit ausgerüsteter Brille der Schatten könnt ihr das Glitzern an den Stellen Boden sehen, wo die Schlüsselteile und die Truhe vergraben sind.

Schlüsselteil #1

Das erste Schlüsselteil liegt vergraben in der südöstlichsten Ecke der Lichtung des Vertrauens. Nochmal zur Erinnerung: Ihr könnt das Glitzern im Boden nur sehen, wenn ihr die Brille der Schatten tragt!

Grabt links der Säule, um das Schlüsselteil zu finden (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Schlüsselteil #2

Das zweite Schlüsselteil ist im Süden des Waldes der Tapferkeit links der Säule vergraben.

Dieses Schlüsselteil liegt vergraben in einer Ecke des Waldes (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Truhe mit dem Schatz

Die Truhe mit dem Schatz liegt in der nordöstlichsten Ecke der eisigen Höhen vergraben.

Die Truhe mit dem Schatz liegt an dieser Stelle in den eisigen Höhen vergraben (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Schlüssel zum Schatz herstellen

Kehrt mit allen Schatzteilen zu Dagobert zurück, damit er euch eine letzte Aufgabe gibt. Ihr sollt die zwei Schlüsselteile mit etwas Gold zusammenfügen. Dafür benötigt ihr zwei Goldbarren, die ihr an einer Werkbank herstellen könnt. Dafür benötigt ihr insgesamt 4x Kohlenerz und 20x Goldklumpen. Letztere könnt ihr ausschließlich bei Mineralvorkommen in der sonnigen Ebene, in den eisigen Höhen und dem vergessenen Land abbauen.

Stellt anschließend den Schlüssel zum Schatz an einer Werkbank her und gebt ihn Dagobert, um die Schatzsuche abzuschließen. Als Belohnung gibt er euch euren Anteil am Schatz (2.000 Goldmünzen) und sein letztes Freundschaftsgeschenk (Tresor-Möbelstück).