Dreamlight Valley: Bernstein finden & „Zuhause ist, wo die Kunst ist“ lösen

Im Rahmen der Aufgabe „Zuhause ist, wo die Kunst ist“ müsst ihr für Rapunzel Malmaterial besorgen. Unter anderem Bernstein, nach dem wir lange suchen mussten. Wir helfen euch, solltet ihr ebenfalls nicht wissen, wo ihr in Disney Dreamlight Valley Bernstein findet, um die Quest zu lösen.

Disney Dreamlight Valley Facts

Bernstein und andere Malmaterialien für Rapunzel finden

Nachdem ihr Mirabel und Simba freigeschaltet und bei Rapunzel das Freundschaftslevel auf 10 erhöht habt, müsst ihr Rapunzel ansprechen, um „Zuhause ist, wo die Kunst ist“ zu starten. Sie wird euch erzählen, dass sie in ihrem Turm einen Malkurs veranstalten möchte.

Rapunzel übergibt euch ein Banner, das ihr sichtbar auf der Insel der Ewigkeit platzieren sollt. Danach müsst ihr einige Zutaten für die Farben besorgen. Folgende Malmaterialien benötigt ihr:

4x Wabenstein : Dabei handelt es sich um ein Edelstein, den ihr auf der Insel der Ewigkeit findet. Folgt dem Link für genauere Infos.

: Dabei handelt es sich um ein Edelstein, den ihr auf der Insel der Ewigkeit findet. Folgt dem Link für genauere Infos. 6x Grüne glasartige Blumen, 6x Rot leuchtende Blumen und 6x Rosa Kaktusblüten : Hierbei handelt es sich um Blumen bzw. Pflanzen, die auf der Insel der Ewigkeit wachsen. Wir haben für euch den Artikel mit genaueren Infos zu den Fundorten verlinkt.

: Hierbei handelt es sich um Blumen bzw. Pflanzen, die auf der Insel der Ewigkeit wachsen. Wir haben für euch den Artikel mit genaueren Infos zu den Fundorten verlinkt. 10x Bernstein : Bei Bernstein handelt es sich um ein Herstellungsmaterial. Ihr erhaltet es nicht aus Felsecken, sondern durch buddeln. Schnappt euch also eure Schaufel und begebt euch zu den Orten „Grasland“, „Promenade“, „Hain“ oder „Lagune“. Grabt ihr hier, erhaltet ihr Bernstein.

: Bei Bernstein handelt es sich um ein Herstellungsmaterial. Ihr erhaltet es nicht aus Felsecken, sondern durch buddeln. Schnappt euch also eure Schaufel und begebt euch zu den Orten „Grasland“, „Promenade“, „Hain“ oder „Lagune“. Grabt ihr hier, erhaltet ihr Bernstein. 8x Kosmische Feigen: Diese Frucht könnt ihr selbst anbauen. Zum Beispiel direkt bei den „Docks“. Kauft euch dort die Samen an Goofys Stand, sät sie aus und gießt sie und erntet nach kurzer Zeit die fertigen kosmischen Feigen.

Bringt alle Zutaten zu Rapunzel und begebt euch zu ihrem Turm, um den Malkurs zu beginnen.

Gemälde erstellen & „Zuhause ist, wo die Kunst ist“ abschließen

Sprecht mit Rapunzel und sie wird euch darum bitten, mit den Dorfbewohnern im Turm zu sprechen. Sprecht also mit Simba und Mirabel und schaut im Anschluss nach EVE. Das fliegende metallene Ärgernis werdet ihr etwas mehr motivieren müssen, aber auch das bekommt ihr mit jeder möglichen Antwort geregelt.

Sprecht dann erneut mit Rapunzel und sie wird euch eine Leinwand überreichen. Trefft euch danach mit ihr in eurem Zuhause und nicht an eurem Zuhause, wie in der Beschreibung steht, um mehr über diese Leinwand zu erfahren. Zuhause angekommen erfahrt ihr, dass ihr die Leinwand selbst mit Motiven gestalten könnt. Es funktioniert genauso, wie die Gestaltung eigener Möbel und Outfits.

Das bedeutet, dass ihr eigene Gemälde erstellen und sie in eurem Haus aufhängen könnt. Ist das nicht der Wahnsinn?! Folgt also der Anleitung zur Gestaltung, die wir euch oben verlinkt haben und stellt euer erstes eigenes Bild her. Platziert es im Anschluss an einer Wand in eurem Haus und sprecht mit Rapunzel. Danach ist die Aufgabe „Zuhause ist, wo die Kunst ist“ abgeschlossen.

Disney Dreamlight Valley: Quiz für wahre Herrscher

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.