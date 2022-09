Ihr könnt in Disney Dreamlight Valley eure Kleidung selbst gestalten! Wir haben ein paar Outfits designt und waren begeistert, wie einfach das Erstellen funktioniert. Damit ihr auch eure Kleider selber herstellen könnt, erklären wir euch, wie das geht.

Wie gestalte ich Outfits selbst?

Disney Dreamlight Valley hat sehr viele schöne Outfits im Angebot. Ihr könnt sie entweder in Truhen finden, als Belohnungen für Missionenabschlüsse verdienen, bei Dagobert kaufen und vieles mehr. Doch wir empfehlen euch, eure Kleidung selbst herzustellen. Das macht nicht nur Spaß, sondern lässt euch individuell aussehen.

Öffnet dafür euer Inventar und navigiert nach links zum Punkt Garderobe. Wählt unter Kategorien den Menüpunkt Anpassen. Klickt im nächsten Bildschirm auf Neues hinzufügen. In der folgenden Ansicht stehen euch verschiedene Arten von Kleidung zur Verfügung, aus denen ihr eins auswählen müsst. Betätigt eure Auswahl mit Herstellen und ab jetzt könnt ihr euch einfach nach Belieben austoben.

Hier seht ihr das Menü mit den verschiedenen Arten von Kleidung. Wählt eine aus und im nächsten Schritt geht es an die Gestaltung (Bildquelle: Screenshot giga.de)

Welche Möglichkeiten habe ich Kleidung selbst zu designen?

Nach dem Start in die Early-Access-Phase stehen euch in Disney Dreamlight Valley 17 Arten von Kleidung zur Auswahl. Darunter findet ihr einige Kopfbedeckungen, Oberteile und Kleider. Nachdem ihr euch im ersten Schritt für ein Kleidungsteil entschieden habt, könnt ihr es im nächsten Schritt so designen, wie ihr es haben wollt. Folgende Optionen stehen euch zur Verfügung:

Klickt ihr unten auf das T-Shirt mit dem Pinsel drauf, dann könnt ihr die Farbe eures Kleidungsstücks ändern . Wählt eine aus insgesamt 75 Farben.

. Wählt eine aus insgesamt 75 Farben. Klickt ihr oben auf das Plus, gelangt ihr zu Motiven, die ihr auf eurem Outfit platzieren könnt. Wichtig: Um mehr Motive zu bekommen, müsst ihr vor allem Quests abschließen!

Ihr könnt jetzt entweder eine Motive-Kategorie wählen oder einfach auf das Feld Alles klicken und euch alle Motive anzeigen lassen, die ihr bisher bekommen oder freigespielt habt.

Habt ihr ein Motiv ausgewählt, dann könnt ihr jetzt noch das Motiv anpassen . Ihr könnt es drehen, vergrößern, die Farbe ändern und über die Nutzung von Ebeneneffekten gestalten.

. Ihr könnt es drehen, vergrößern, die Farbe ändern und über die Nutzung von Ebeneneffekten gestalten. Insgesamt stehen euch 50 Ebenen zur Verfügung, auf denen ihr verschiedene Motive unterbringen könnt. Das ist viel Raum für die Gestaltung eigener Kleidung.

Das Bild zeigt euch, wo ihr die Farbe der eigenen Kleidung und die Motive auswählen könnt (Bildquelle: Screenshot giga.de)

