Disney Dreamlight Valley: „Die antike Tür“ (Steinplatte platzieren)

In Arielles letzter Quest „Die antike Tür“ in Disney Dreamlight Valley sollt ihr eine Steinplatte mit den Emotionen der Bewohner aufladen und sie schließlich in der mystischen Grotte platzieren. In unserem Walkthrough führen wir euch durch alle Schritte dieser Freundschaftsaufgabe.

„Die antike Tür“ starten

Diese Aufgabe könnt ihr starten, nachdem ihr Freundschaftslevel 10 bei Arielle erreicht habt und zudem Vaiana und Ursula als Charaktere freigeschaltet habt. Arielle hat eine geheimnisvolle Steinplatte gefunden und möchte, dass ihr Merlin zu den Runen befragt, die darauf verzeichnet sind.

Merlin sagt euch, dass ihr die Steinplatte mit den Emotionen verschiedener Bewohner verzaubern müsst. Sprecht darüber mit Arielle und besucht dann folgende Bewohner, um die Steinplatte mit Emotionen zu füllen:

Sprecht mit Remy über seine Leidenschaften

Sprecht mit Vaiana über Begeisterung

Sprecht mit Ursula über Wut

Steinplatte in der mysteriösen Grotte platzieren

Nachdem ihr die Steinplatte mit allen Emotionen gefüllt habt, sollt ihr herausfinden, wo ihr sie in der mystischen Grotte platzieren könnt. Dabei handelt es sich um die Höhle am schillernden Strand, die ihr für die Quest „Mit großer Macht“ besucht habt.

Lauft in der Grotte bis zum tiefsten Punkt herunter. Hier könnt ihr einen Altar entdecken, auf dem ihr Fackeln für die Quest „Ein Licht anzünden“ platzieren müsst. Direkt rechts daneben gibt es eine Wand mit einer Ausbuchtung, in die ihr die Steinplatte einsetzen könnt.

Platziert die Steinplatte in diese Ausbuchtung der Grotte (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Ist die Steinplatte platziert, verschiebt sich die Steinwand und gibt eine geheime Kammer mit dem mystischen Kristall frei. Kehrt damit zu Arielle und übergebt ihr den Kristall, um die Quest abzuschließen.