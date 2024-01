Disney Dreamlight Valley: „Die Erinnerung“ (Kokosnüsse finden)

In Vaianas Quest „Die Erinnerung“ in Disney Dreamlight Valley müsst ihr verschiedene Erinnerungen zusammensetzen und im weiteren Verlauf Kokosnüsse finden. Solltet ihr Probleme bei dieser Mission haben, führen wir euch in unserem Walkthrough durch alle Schritte der Aufgabe.

„Die Erinnerung“ starten

Diese Aufgabe folgt nach der Quest „Friedensstifter“. Vaiana bittet euch, die Nachtdornen aus ihrem Haus zu entfernen. Habt ihr alle Dornen entfernt, erscheint ein Fragment einer Erinnerung, über die ihr im Anschluss mit Vaiana sprechen müsst.

Die Erinnerung zeigt Vaiana und einige Blumen. Ihr sollt nun die Blumen aus der Erinnerung finden und 10 Stück davon pflücken.

Blumen aus Vaianas Erinnerung finden

Wenn ihr euch die Erinnerung und die Blumen genau anschaut, werdet ihr feststellen, dass es sich dabei um Sternlilien und Glockenblumen aus dem Wald der Tapferkeit handelt. Begebt euch also in den Wald und pflückt zehn beliebige Blumen. Hier wachsen ausschließlich Sternlilien und Glockenblumen in verschiedenen Farben, die allesamt für den Questschritt gezählt werden. Sie müssen nicht wie in der Erinnerung weiß sein.

Nach der 10. Blume erscheint ein weiteres Fragment der Erinnerung, das Maui zeigt, wie er auf ein Mineralvorkommen einschlägt. Sprecht daher als nächstes mit Maui. Nach dem Gespräch spawnt eine weitere Erinnerung neben ihm, die Vaiana beim Pflücken von Früchten zeigt.

Früchte im Wald der Tapferkeit pflücken

Sprecht mit Vaiana, die euch damit beauftragt, 6 Früchte im Wald der Tapferkeit zu pflücken. Welche Früchte ihr sammelt, spielt dabei keine Rolle. Habt ihr alle Fruchtbäume oder Büsche aus dem Wald der Tapferkeit entfernt, platziert sie dort einfach wieder, damit das Pflücken für die Quest gezählt wird.

Nach dem Pflücken erscheint das letzte Fragment der Erinnerung, das das Bild vervollständigt und Schwein Pua zeigt. Sprecht mit Vaiana darüber, die gerne 3 Kokosnüsse von euch hätte, um Pua aus seinem Versteck zu locken.

Kokosnüsse finden

Kokosnüsse wachsen an Palmen, die ihr ausschließlich am schillernden Strand findet. Zuvor müsst ihr allerdings Mauis Quest „Den Aal vergraben“ abgeschlossen haben. Im Verlauf dieser Mission schaltet ihr die Kokosnüsse frei. Es gibt übrigens drei Kokosnusspalmen am Strand und eine Palme gibt euch jeweils 3 Kokosnüsse.

Alternativ könnt ihr Kokosnüsse übrigens auch in Vaianas Reich finden. Hier gibt es zwei Palmen mit Kokosnüssen am Strand.

In Vaianas Reich könnt ihr ebenfalls Kokosnüsse von diesen Palmen pflücken (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Bringt die Kokosnüsse zu Vaiana und hebt anschließend die Anführerscherbe vom Boden auf, um die Quest abzuschließen.

