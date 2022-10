Um in Disney Dreamlight Valley die Aufgabe Friedensstifter abzuschließen, müsst ihr einen Meeresfrüchtesalat, eine Meeresfrüchteplatte und einen Obstsalat zubereiten. Wir helfen euch dabei, diese Gerichte zuzubereiten, ein Paddel herzustellen und damit Maui und Vaiana wieder zu vereinen.

Zutaten für Meeresfrüchtesalat und Meeresfrüchteplatte

Der Obstsalat ist eines der einfachsten Gerichte in Disney Dreamlight Valley. Ihr lernt die Zubereitung ziemlich früh im Spiel. Anders ist es bei den beiden Meeresfrüchtegerichten. Folgende Zutaten benötigt ihr jeweils:

Obstsalat: Beliebiges Obst

Beliebiges Obst Meeresfrüchtesalat: Beliebige Meeresfrüchte, Salat

Beliebige Meeresfrüchte, Salat Meeresfrüchteplatte: 2 Beliebige Meeresfrüchte

Bei beiden Gerichten handelt es sich um 2-Sterne-Gerichte, für die ihr jeweils nur zwei Zutaten benötigt. Doch wo findet ihr Salat, was zählt zu Meeresfrüchten und wo findet ihr sie?

Sobald ihr das Biom Schillernder Strand für 1.000 Dreamlight freigeschaltet habt, könnt ihr am Strand Muscheln sammeln. Diese Muscheln, egal um welche es sich dabei handelt, zählen zu Meeresfrüchten. Es gibt noch andere, allerdings sind Muscheln am einfachsten zu bekommen.

Um schnell Salat zu bekommen, müsst ihr den Verkaufsstand von Goofy auf der Friedlichen Wiese freischalten. Hier könnt ihr entweder den Salat selbst oder die Samen kaufen, um den Salat anzubauen. Wollt ihr die Mission Friedensstifter schnell abschließen, empfehlen wir euch 1x Salat zu kaufen. Mehr benötigt ihr dafür nicht.

Salat ist eine der zwei Zutaten für den Meeresfrüchtesalat. Ihr könnt ihn sehr günstig bei Goofy auf der Friedlichen Wiese kaufen (Bildquelle: Screenshot giga.de)

Für den Obstsalat könnt ihr jede Art von Obst verwenden, die ihr im Dorf findet. Begebt euch also zu eurer Küche, vermengt die Zutaten so, wie oben aufgelistet und bringt die fertigen Speisen zu Maui.

Das Paddel für Maui herstellen

Nachdem ihr Maui das Essen gegeben und anschließend mit Vaiana gesprochen habt, stellt ihr fest, dass Maui immer noch sauer ist. Als nächstes müsst ihr ein Paddel herstellen und es ihm überreichen. Dafür benötigt ihr lediglich 10x Weichholz, das ihr überall auf dem Hauptplatz finden könnt.

Stellt das Paddel an der Werkbank her und bringt es anschließend zu Vaiana. Als nächstes sollt ihr Vaiana folgen und ihr dabei zuhören, wie sie mit Maui spricht. Achtung! Sollte Vaiana an dieser Stelle nicht zu Maui gehen, dann müsst ihr geduldig sein.

Im schlimmsten Fall müsst ihr vielleicht einen Tag abwarten und dann Ausschau nach den beiden halten. Wenn sie beieinanderstehen und sich unterhalten, müsst ihr schnell hinrennen und zuhören. Erzwingen könnt ihr es nicht.

Anschließend erhaltet ihr eine Anführerscherbe, die ihr Vaiana übergeben sollt. Die Mission Friedensstifter ist damit abgeschlossen. Seid ihr euch immer noch unsicher, dann werft einen Blick auf das folgende Video unserer Kollegen von spieletipps. Sie helfen euch dabei, die Quest abzuschließen.

