Disney Dreamlight Valley: „Ein Licht anzünden“(Sonnenlicht-Fackeln herstellen)

In Mutter Gothels Quest „Ein Licht anzünden“ sollt ihr drei Sonnenlicht-Fackeln herstellen und müsst dafür viele verschiedene Materialien sammeln. In unserem Walkthrough führen wir euch durch alle Schritte der Freundschaftsaufgabe.

„Ein Licht anzünden“ starten

Diese Aufgabe könnt ihr bei Mutter Gothel beginnen, sobald ihr Freundschaftslevel 4 bei ihr erreicht habt. Sie hat die Sonnenschriftrolle studiert und möchte, dass ihr Sonnenlicht-Fackeln herstellt. Sie gibt euch daraufhin den magischen Saft des Waldes, alle restlichen Zutaten müsst ihr allerdings selber sammeln.

Sonnenlicht-Fackeln herstellen

Für die Herstellung der Sonnenlicht-Fackeln benötigt ihr folgende Zutaten:

45x Weichholz: Weichholz könnt ihr in allen Biomen außer dem schillernden Strand in der Nähe von Bäumen einsammeln. Wie ihr alle Holzarten farmen könnt, zeigen wir euch auch im verlinkten Guide.

60x Fasern: Fasern könnt ihr an jeder Werkbank aus Seetang herstellen. Seetang farmt ihr am besten, indem ihr abseits von Blubberblasen im Wasser angelt. Für 60x Fasern werdet ihr 12x Seetang benötigen.

3x Granat: Granate sind Edelsteine, die ihr bei Felsflecken (Mineralvorkommen) auf dem Hauptplatz und der friedlichen Wiese abbauen könnt.

3x Aquamarin: Aquamarine sind Edelsteine, die ihr bei Felsflecken (Mineralvorkommen) am schillernden Strand und im Wald der Tapferkeit abbauen könnt.

3x Citrin: Citrine sind Edelsteine, die ihr bei Felsflecken (Mineralvorkommen) bei der Lichtung des Vertrauens und auf der sonnigen Ebene abbauen könnt.

Habt ihr alle Materialien beisammen, könnt ihr die Sonnenlicht-Fackeln unter der Kategorie „Möbel“ an einer Werkbank herstellen.

Fackeln in der mystischen Grotte platzieren

Im letzten Schritt sollt ihr die Fackeln in der mystischen Grotte platzieren. Die mystische Grotte ist die Höhle am schillernden Strand, in der ihr Merlins Quest „Mit großer Macht“ abgeschlossen habt. Am Boden der Höhle könnt ihr einen Altar mit drei Sockeln finden. Hier müsst ihr die Fackeln platzieren.

Platziert die Fackeln auf den Sockeln in der mystischen Grotte (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Sobald alle Fackeln platziert sind, fängt der Altar an zu leuchten. Zückt eure Kamera aus dem Auswahlrad, macht ein Foto vom Altar und kehrt dann zu Mutter Gothel zurück, um die Quest abzuschließen.