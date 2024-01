Disney Dreamlight Valley: „Ein 3-gängiges Halloween-Menü“ – Lösung und Belohnung

In Disney Dreamlight Valley gibt es die Dorf-Aufgabe „Ein 3-gängiges Halloween-Menü“, bei der es nicht so eindeutig ist, was ihr tun müsst, um sie zu lösen. An dieser Stelle zeigen wir euch daher, wie ihr diese Mission abschließen könnt und welche Belohnung es dafür gibt.

„Ein 3-gängiges Halloween-Menü“ abschließen

Die Aufgabe „Ein 3-gängiges Halloween-Menü“ findet ihr im Dreamlight-Menü unter der Kategorie „Dorf“. Allerdings ist nicht klar, was ihr für den Abschluss der Mission machen müsst. Der Name suggeriert, dass ihr vielleicht ein bestimmtes Rezept kochen müsst, allerdings sieht die Lösung ganz anders aus.

Stattdessen müsst ihr auf dem Hauptplatz die Halloween-Eimer mit Süßigkeiten einsammeln, die an verschiedenen Stellen auf dem Boden während dem Halloween-Event spawnen. Es gibt hier folgende Eimer zu finden:

Grüner Halloween-Eimer: Enthält grüne Süßigkeiten.

Enthält grüne Süßigkeiten. Lilafarbener Halloween-Eimer: Enthält lilafarbene Süßigkeiten.

Enthält lilafarbene Süßigkeiten. Orangefarbener Halloween-Eimer: Enthält rote Süßigkeiten.

Ihr müsst jeden Halloween-Eimer mindestens einmal einsammeln, um die entsprechende Süßigkeit zu erhalten. Esst dann jeweils eine Süßigkeit jeder Farbe aus eurem Inventar heraus, um die Aufgabe erfolgreich abzuschließen.

Esst eine Süßigkeit jeder Farbe, um die Mission abzuschließen (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Belohnung für „Ein 3-gängiges Halloween-Menü“

Als Belohnung erhaltet ihr die „Grüne Beute des Süßigkeitensammlers“. Dabei handelt es sich um einen grünen Halloween-Eimer, den ihr über das Möbel-Menü an einer beliebigen Stelle platzieren könnt. Ihr findet ihn unter der Kategorie „Dekor“. Ein Bild davon seht ihr oben in diesem Guide.

Wir helfen euch übrigens auch bei den anderen Halloween-Aufgaben und zeigen euch, wie ihr Zuckerrausch abschließen könnt sowie die Missionen „Das Böse trägt viele Masken“ und „Süßes oder Saures“ absolviert.